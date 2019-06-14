الرئيسية | مقالات #هاشتاق #للضمير صانع المعروف

بقلم : فايزة عبدالكريم الفالح حينما تخاطب نفسك كصديق..الساعة اﻷن هي ،،،، وغدا لي لقاء مع ،،، سأرتدي هذا ،، ﻷ هذا أجمل ،، سألبس هذه الساعة الفاخرة ولكن معطلة لا تعمل ،، ليس بالمهم لن يلاحظ أحد ،، سأضع من هذا العطر إنه جميل'' وباهض الثمن سيغطي على رائحةٍ تلازمني منذ زمن لا أعرف لماذا ؟ ولكن مادام هذا عطري هنا سيفي بالغرض ،،، سأرتدي هذا الحذاء ولكن ضيق على قدماي بالرغم أنه جميل ومن جلد طبيعي ،،، لا محال سأستبدله بهذا البوط سواده ملفت ورباطه من القطن الخالص صحيح إنه واسع" على قدماي ولكن يكفي بأنه إيطالي الصنع ،، اه تذكرت سأحمل بيدي كتاب بالرغم أني لا أجيد القراءة جيدا فاللغة العربية الفصيحة ثقيلة على لساني ولكن لزوم ابرستيج ،فأنا محسوب على ذاك الصالون اﻷدبي ! ،، سأضع على طرف جلدة الكتاب هذا القلم إنه من النوع الفاخر هو فارغ من المداد ، ولكن هكذا افضل ﻷني لست من هواة الكتابة ! فالكل مقتنع بأني أرتجالي ، هي نعمة الحفظ جعلتني اقتبس من هؤلاء الحمقى ، ومن كتبهم ، ومن عمنا - القوقل - Google - ماذا بقي بعد ؟ هل نسيت شيء ؟ لا أعتقد كل ما يجعل من مظهري جميل فهو حاضر ،،،،، إذا لم أنسى شيء ،، مادام مظهري جميلا" فاليس بالمهم أن يكون جوهري اصيلا" ، أعطيها إبتسامة وخذ سلفي ههههههه و العالم من خلفي ،، سأراجع ما حفظته عن ذاك الذي يقال له (مبدأ) وانا أتناول فطوري ،، قال مبدا قال ،،، فانا لا أعرف إلا مبدأ واحد لا ثاني له هي - مصلحتي - فهي فوق كل إعتبار ، وفوق مصلحة أخي - وصديقي - وحتى صانع المعروف معي أيان كان صانعه ،،، فانا لا أعترف بالمعروف ، هل هو مفهوم و معروف ،، وباﻷخص أنت يا ابن -الضمير - حفظتُ ماذا ستقول َ : ستقول لي كلماتكَ المعتادة ، لا تحسب َ مظهرك الجميل يخفي جوهرك الهزيل ، فانت عاري وعار ،، وقدماك ببوطك تحتار ،،، والساعة تلسعها غقارب الإنتظار ،،، وعطرك يفوح منه الإكتار ،،، وكتابك سيء اﻷشعار ،،، وعمك كاذب اﻷخبار ،،، ومداد قلمك جف وبَار ،،، أما المبدأ عند باب ذاتك انهار ،،، ورميت بأحسن المعروف اليك فطار ،،، لا أخا عندك ولا صديق" ولا جار ،،، والإحسان من ثوبك عاري وعار ،،،، فيا صاحبة لا تسألي عن صنيع إحسان هو بغير أهله ،، فيكفيكي بأنك - صانعة الإحسان وأهله-

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