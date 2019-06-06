الرواشدة يكتب: نحو تنظيم بناء المساجد

تطالعنا الاخبار في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة بين وقت واخر عن قيام احد رجال الاعمال او المحسنين ببناء مسجد وتسميته باسم والده او والدته المرحومين ويتم ذلك تحت رعاية رسيمية وهو امر حسن ويشكر عليه لولا ان التضخم في بناء المساجد بحاجة الى تنظيم ورعاية وخدم وائمة واشراف من وزارة الاوقاف وهو امر يصعب من مهمة الوزارة.

يقول احد المسؤولين السابقين في وزارة الاوقاف ان هناك ثلاثة الاف مسجد بنيت دون تنسيق ولا يوجد فيها ائمة او وعاظ او خدم للمسجد مشيرا الى انه من الاجدى وضع تنظيم خاص لبناء المساجد خاصة في المناطق النائية حيث يلجأ البعض الى زيارة دول الخليج وطلب المساعدة من المحسنين لبناء المساجد ثم يتم تركها بلا خدمات.

احد الشيوخ الذين تحدثت معهم حول هذا الموضع اقر لي بان هناك مشكلة في عملية التوسع ببناء المساجد مشيرا الى انه لا يمكن له ان يدعو لوقف بناء المساجد لان الله في القران الكريم اكد على اهمية بناء المساجد ، لكنه بنفس الوقت يعترف ان هناك مشكلة.

اخرون دعوا الى القيام ببناء وقفيات للصدقات تعادل بناء المساجد ، مثل الوقفيات التعليمية او الدينية وخاصة ما يتعلق بوقفيات الايتام وتحت رعاية مؤسسة تنمية اموال الايتام او صندوق الزكاة وهي صدقة جارية تعادل في حسناتها بناء المساجد مع عدم وقف بناء المساجد وانما دراسة اماكن اقامتها وقربها من بعضها او بعدها في مناطق نائية لا يمكن خدمتها ولا يمّكن وزارة الاوقاف من تأمينها بالوعاظ والخطباء يوم الجمعة . ويشيرون الى ان بعض المساجد لا تجد خطباء يوم الجمعة مما يدعو بعض انصاف المتعلمين الى القيام باخذ دور الخطيب والافتاء في مسائل هم ابعد ما يكونون عنها مما يحدث لبسا بين المصلين ورواد المساجد.

وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر ابو البصل اكد لكاتب المقال ان بعض الارقام التي تتحدث عن مساجد بلا خدمات مبالغ فيها مشيرا الى ان هنالك تعاون بين الوزارة والاهالي للقيام بخدمة المساجد وتوفير كل ما يلزمها من خدمات.

ويقول ابو البصل ان غالبية المساجد التي يتم بناؤها هي عبارة عن مصليات فقط بعيدا عن فلسفة المسجد المتكامل من خدمات تعليمية ومجتمعية.

ويؤكد ابو البصل ان هناك نظام رفعته الوزارة موجود في رئاسة الوزراء من اجل تنظيم بناء المساجد على اساس المجمعات الوقفية التي تحتوي اضافة الى المصليات على مراكز تعليمية وتثقيفية ورياض اطفال وحدائق حتى يكون للمسجد دوره في خدمة المجتمع المحلي وليس بوصفه مصلى فقط.

بناء المساجد ودور العبادة امر مطلوب ولكن باشراف من وزارة الاوقاف وضمن التعليمات التي تقرها والنظام الجديد سيكون له دوره الايجابي في ضبط الامور وتنظيمها بمعرفة وزارة الاوقاف وباشراف منها وجزى الله المحسنين كل خير.