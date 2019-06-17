مشكلتي مع الحية

اكثر شيء يقهرني ويجلطني لما أشاهد شخص يقوم بقتل حية ويقوم بتصوير نفسه بكل فخر وهو ماسك الحية المقتولة...نفسي اقتل صرصور ابو شوراب واصور حالي وانا انزع شواربه...ولكن على مدار عمري الكبير لم استطع قتل خنفساء عزباء...ابن جارنا يقتل حنش اسود وابن عمي يقتل ضبع وانا مازلت ابحث عن قتل عنكبوت في زوايه البيت...متى اصور نفسي وانا ذابح حشره ام اربعه واربعين ..اولادي دائما يقولون لي ليش يا بابا عمرك ما فرحتنا وقتلت او صورة مع افعى او حنش عشان نرفع راسنا فيك قدام الناس.. دائما اقول يا اولادي انا ما بخاف من الحية بس حرام أقتله يجوز عندها اولاد بدها اطعميهم....متى اصور نفسي وانا اقتل الحية..جميع معاركي مع الأفعي انتهت بهروبي...حتى في العيد الكل يهنئني ويقول لي كل عام وانت بخير يا محمد والعيد الجاي وانت متصور مع الحية...كل مسؤول يطل علينا بآنه المهدي القادم للقضاء على الفقر والفساد ولكن نكتشف بأن هذا المسؤول يخاف من حية الفساد..كيف سنقضي على الفساد ونحن نتصور مع افاعي الفساد..من يقتل الحية و يتصور معه قادر على قتل الفاسدين...يجب اخضاع المسؤول لدوره في صيد الافاعي والعقارب قبل ان يستلم المسؤوليه....نحن من جعلنا الحبل حية والفراشة عقرب....عدم وجود العقاب والعدل يجعل يجعل العنكبوت اخطبوط.....