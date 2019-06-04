الموافقات الامنية ولقمة العيش

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بقلم : الدكتور عبدالحليم العشوش دولة السيد رئيس الوزراء الاكرم

وعطوفة مدير المخابرات الاكرم

كل عام وانتم بخير

اكتب اليكم مرة اخرى املا ان تلقى اذان صاغية حيث كنت قد كتبت الى المدير السابق ولم يحرك ساكنا .

امضيت ثلاثة ايام العيد في الاغوار الجنوبية استمعت فيها الى ظلم بليغ وقع على شبابنا في الاغوار الجنوبية المنطقة الاشد فقرا في الاردن .

شبابنا يادولة الرئيس وياعطوفة مدير المخابرات المكرمين منهم من انهى دراسته الجامعية ومنهم من انهى دراسته الثانوية وبالكاد لاحت لهم فرص عمل وتقدموا لفحص الكفاءة في شركة البوتاس والبرومين ونجحوا بامتياز ومنهم من نجح بالفحص الطبي للتقدم للجيش والدرك وغيرها .

قالوا لهم انتظروا الموافقة الامنية وانتظروا طويلا فجاءهم الرفض انه مامن موافقة امنية ولدى السؤال عن السبب ابلغوهم ان خالك او عمك او ابن خالة ابوك هم من المنظمين في جماعة الاخوان المسلمين وبالتالي سينالك الرفض ولن تقبلوا للتعيبن .

حاولت مرارا بحكم تواجدي في عمان ومعني بابناء منطقتي واهلي اوحقوق الانسان ن اوضح الامر وان اتدخل لانصافهم ولكن يبدو جهودي باءت بالفشل .

لست منتميا لاي حزب ولا اي جماعه ، ولكن تقتضي العدالة بمكان ان يتم انصاف المظلوم ، لماذا يضيق على الناس في ارزاقهم وقد عان اهلوهم في تدريسهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة وصعبة للغاية .

واذا كان يادولة الرئيس وياعطوفة مدير المخابرات الرفض بسبب انتماء اقاربهم لحزب او جماعة فلماذا لا يلغى قانون الاحزاب ويتم اعلان الحظر رسميا .

ظروف ابناءنا بالاغوار قاسية وقاسية جدا وان ياتي الرفض الامني لشباب طفحوا الالم والوجع والجوع ليكملوا دراستهم ومن بعدها يكونوا عونا لاهاليهم ويشقوا طريقهم في الحياة .

ابناءنا يادولة الرئيس وياعطوفة مدير المخابرات يحبون الوطن ويخافون عليه وقد عاشوا على ترابه وارضه وشربوا من ماءه ولم يكن حب الوطن لهم لحظي بمقدار ماينهبون منه ولم تسجل قضية او شبهة فساد بحقهم .

يادولة الرئيس وياعطوفة مدير المخابرات

الى متى سيبقى الرفض الامني وعدم الموافقة سيفا مسلطا على رقاب ابناءنا من الاغوار الجنوبية هل لانهم حيطا واطيا لابواكي لهم ام لعدم وجود واسطات تتحصل لهم على المواققة الامنيةبالالو .

اثق يادولة الرئيس وياعطوفة مدير المخابرات بكما وبضميركما الحي والبعد الانساني في سياستيكما في انصاف من تم رفضهم وهم كثر والايعاز لمن يلزم لحل هذه المظلمه والاشكالية الكبيرة لمن تم رفضه وحياتهم كلها معلقة بالوظيفة فليس لديهم مايملكونه من مصادر دخل وهم الاحرص على الوطن

فهل من اذن صاغية

كل عام وانتم بخير الا ان اولادنا من ابناء الاغوار الجنوبية ليسوا بخير

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