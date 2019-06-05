الرئيسية | مقالات معاناة حملة الدكتوراه الى متى ؟

بقلم : الكاتب الدكتور عماد الحسبان

بداية اود ان انوه الى ان هذه المشكله التي سوف اتناولها في مقالي اليوم قد كتب عنها الكثير من الكتاب كان اخرها مقال للزميل احمد حسن الزعبي تحت عنوان اغلقوا الجامعات الاردنيه , ايضا عقدت ندوات ولقاءات ونقاشات على الفضائيات وكان الهدف منها اشعال الضوء حول هذه المشكله لتصل الى كل مسؤول عنده ضميرلربما يساعد في تقديم الحلول المناسبه .

ان الجامعات الاردنيه بشقيها الخاصه والحكوميه تمارس امرا غريبا يكاد يكون فيه استغباء واستغلال للطلاب الاردنيين وفيه اساءه للوطن ولمنظومة التعليم الجامعي في الاردن , تقدم الجامعات الاردنيه عروض مذهله ودعايات واعلانات وخصومات لتدريس الماجستير والدكتوراه وتستخدم كل طرق الاعلان المدفوع والمجاني والمصور والمتحرك , بعد التخرج يعود اليها طلبتها للتقدم لملئ شاغر معلن عنه كهيئة تدريس سواء على درجة الماجستير او الدكتوراه ليواجه اهم عقبتين , العقبه الاولى يتفاجىء الخريج الاردني بشروط تكاد تكون تعجيزيه لتكون مبررا اعوجا لطرده من دائرة المفابلات , اول شرط الخبره في التدريس , من اين يحصل على الخبره وهو قد تخرج الان واذا كانت كل الجامعات الاردنيه ترفض التعيين لشواغر مدرسيها الا بخبره فمن اين سوف يحصل الخريجين من درجة الدكتوراه على الخبره , لذا كان اقتراحي لماذا لا تلزم وزارة التعليم العالي الجامعات الاردنيه باحتواء خريجيها وغير خريجيها من طلبة الدكتوراه وادماجهم في العمل الاكاديمي ولو بالمجان دون مقابل ولفتره محدده وبالنهايه يتم منحه شهادة خبره لكي يستطيع ايجاد فرصة عمل تتطلب الخبره , العقبه الاخرى التي اخترعتها الجامعات الاردنيه والتي هي بمثابة طعنه في مصداقية وثقة التعليم الجامعي العالي في الاردن والوطن العربي كامل , وهي عدم قبول الجامعات تعيين حملة الدكتوراه من خريجيها او من خريجي الجامعات العربيه الاخرى حيث يتم اشتراط ان يكون المتقدم خريج جامعات امريكا او كندا او بريطانيا , اليس هذا امر غريب وعجيب , كيف تسمح وزارة التعليم العالي بهذه المهزله وهذه الاساءه لسمعة التعليم في الاردن , وكيف لا تثق الجامعات الاردنيه بمن يتخرج منها بدرجة الدكتوراه اليس هذا الدكتور الخريج هو انتاجها ونتيجة برامجها التعليميه فكيف لا تثق به لكي يكون مدرس فيها , في الحقيقه اعتبر هذه العقبه امر مهم جدا جداويتعلق في سمعة الاردن التعليميه , واطالب المسؤلين الحكوميين بالتدخل المباشر لوقف هذه المهزله ووضع حد للاعتداء على حقوق الخريجين من حملة الدكتوراه بالذات , هناك ما لا يقل عن اربعة الاف خريج اردني من حملة الدكتوراه من الجامعات الاردنيه والعربيه يجلسون على قائمة البطاله ,منهم من هو متزوج ولديه اطفال وعليه التزامات ومنهم من باع والده كل ما يملك ليدفع له رسوم الدكتوراه لكي يتخرج, بعضهم تجاوز الخمسين ولم يعمل بشهادته لغاية هذه اللحظه , بعضهم تخرج قبل 20 سنه وهو الان بلا خبره ولا وظيفه في مجال تخصصه , من الذي اوصلنا الى هذه المشكله؟ حيث ما زالت تتفاقم وتتضخم كل يوم , من وجهة نظري الخريج كان ضحية اعلانات كاذبه وكان ضحية طموحه لكي يحصل على وظيفه محترمه , الجامعات تعدت على منظومة التعليم وخادعت وانتجت اولاد وتنكرت منهم كانهم غير شرعيين , وزارة التعليم العالي هي المعنيه منذ البدايه , حيث كان لزاما عليها حل هذه المشكله قبل ان تتفاقم وتتضخم لنصل فيها الى درجة حرق شهادات الدكتوراه بالبث المباشر وعلى قنوات التواصل والفضائيات , كان لزاما على الوزاره ان تتدخل قبل يتحول الدكتور الى سائق في كريم واوبر كان عليها ان تتدخل عندما تحول الدكتور الى بائع بطيخ على الصحراوي او خباز في مخبز شعبي .

مقالتي هذه دعوه لكل مسؤول عنده ضمير باتجاه وطنه وابناء وطنه ان يتدخل ليضع النقاط على الحروف وينقذ سمعتنا التعليميه وينقذ ابناء الوطن من بين براثن تجارة الجامعات .اللهم انني قد بلغت ...

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