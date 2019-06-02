سلاما وتحية لاهل البصيرة والحكمة

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بقلم : حنفي ابو السعود سلاما وتحيه..لأهل البصيره والحكمه

اصطفاكم المولى سبحانه وتعالى صونا للسلام والامان انتم صفوه..شعاع نور ودواء للحيران

لاتبتغوا مالا ولاجاه التصدى ومحاربة وساوس الشيطان..تبادروا بصدقه وشموخ لاحقاق

الحق..نصرة المظلوم اﻻنسان..أيه ورحمه من الله لازالة الغبن والهوان..التواضع لله سيمتكم

بالهمس فى الاذن عظتكم ونصيحتكم لكل شقى سيمته العنفوان..تناضلوا بلا كلاله لحجب

الرزيله وتمسكا بالفرقان بعزم وايمان انتم الجوهر بقلوب نقيه تطارد الغدر والعصيان

لاشماته منكم للمكلوب من عدوان او سقيم مسه الضر والحرمان تمدوا ايديكم بكل مستطاع

وقدر الامكان..المسك زينتكم والريحان فى كل مكان الحضر..الصحراء والوديان بكل حب

تبذروا الموده..السماحه..التعاون فى كل زمان ومكان..هديه ومنه من المولى الكريم الرحمن

اكثر الله من امثالكم فى كل الاوطان يا اهل الخير زادكم المولى نورا وايمان

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