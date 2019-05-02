مالك حداد يكتب ....محاولة لاستكشاف ما يحدث

وطنا اليوم-عمان:اتابع ما يحدث مثل كثير من المتابعين وأحاول ان امنع نفسي من الوقوع في خطأ الاستنتاج السريع لمعاني الأحداث ودلالاتها حول ما يسمى بصفقة القرن وورشة البحرين ووو....

ردود بعض الأفعال لبعض المحللين والشخصيات اعتقد انها تتأثر بالدوافع الشعبوية الناتجة عن مسار سياسات اقتصادية واجتماعية ملخص ما نستنتجه من تحليلات يتبين لنا ان هنالك بعض القوى المؤثرة والتي تحاول ربما خلخلة داخلنا الاردني الاقتصادي والاجتماعي خصوصاًفي ظل هذه الصور الغير واضحة.