الرئيسية | مقالات جمعية المنابين الضريبين الفرصة الاخيرة والأمل المتبقي

بقلم : مروان عبدالعزيز محمد عمرو لكي أبدء مقالي هذا علي أن اعرف ما معنى كلمة مناب، لكي يفهما القارئ ويستعوب الاهداف الاهداف المرجوه من هذا المقال ولتحقيق أكبر مجال وفضاء لتوصيل فكرته.



تعريف المناب هو الذي ينوب عن صاحب الشركه أمام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يعمل كافة الاجراءات الضريبية، من تعبأة اقرارات ضريبة دخل ومبيعات، وتقديم الخدمات الضريبية بكافة أنواعها من نقاش وغيرها من الخدمات المتلعقه بدائرة ضريبة، وبموجبها تأخذ شهادة مزاولة مهنيه من دائرة ضريبة، لكي تمارس العمل الضريبي داخلها،والتي نقدر جميع كوادرها ونحترمهم ونجلهم فهم بالنهاية زملائنا ويطبقون قانون الضريبة باحترافيه عاليه وفق كل صلاحيات كل موظف وحسب مستواه الاداري.



نعم هذا هو تعريف المناب الذي أقرت تعليماته في عام 2015 والتي كانت مقتصره على المحامين والمدققين، والذي تم تغيرها ليتم اضافة المنابين وهم المستشارين الضريبين من خلال أكثر من تحرك ايجابي للزملاء بكل اطيافهم، حيث أصبح عددهم 4000 مناب ضريبي يراجعون ضريبه الدخل والمبيعات، ويقدمون خدماتهم لاصحاب الشركات(المكلفين)، وفقا لقوانين ضريبة الدخل والمبيعات المتعاقبه.



ان الجمعيات الموجودة على ارض الواقع هي جمعيات قوية نسبيا، ولها سمعتها المهنية التي بنتها على اعوام واعوام من الجهد والتعب والمهنية، ومن هذه الجمعيات، جمعية المحاسبين القانوينين، وجمعية المجمع العربي، وجمعية خبراء الضرائب، وجمعية المدقق الداخلي، وجمعية المنابين الضريبين، وجمعية المحاسبين الاردنين، وغيرها من الجمعيات المهنية التي الموجوده على ارض مملكتنا الاردنية الهاشميه الحبيبه.









ان معظم هذه الجمعيات، لها اهداف مهنية بحته عند انشاءها منها اهداف خاصه لتخصصات معنيه، منها ما هو قانوني مثل تدقيق، ومنها فتح باب العمل في دول الخليج، منها ان يكون لك مسمى وظيفي ومهني يعترف به، ومنه يكون مظله للمحاسبين وتطويرهم من الناحية المهنية، وعلى مر الزمان تحولت هذه الجمعيات لجميعات مهنية غير مرنه، سواء كان في نظامها الداخلي، أو لصعوبة الانضمام لها، وفي معظمها عددهم قليل جدا، وغير مؤثره في المحيط الضريبي كزملاء، يجمعهم كهدف واحد وهو وجود مظله كبيره للاعتراف بمهنه الاستشارات المحاسبية والضريبية.



وبصراحة أخرى عند انشاء هذه الجمعية والتي تقدمنا لها بطلب بعد عقد اجتماع لنا في منطقة سحاب الحبيبه، كمستشارين ضريبين وتم التفاق على تكوين جسم مهني للمنابين وفقا للتعليمات، كانت توقعاتنا لانشائها ضعيفه جدا أو معدومه، وكانت فرحه الزملاء عامره جدا عندما تلقينا الموافقه على انشائها بعتبارها، أنها ستكون مظله وحمايه للمستشارين الضريبين، الذين هم مستهدفون لاكثر من جهه مهنية كون أن هذه الجهه منافسه لهم.



من الطبيعي ان التعليمات التي أقرت في عام 2015 والتي يقدر عدد الرخص المزاوله لهذه المهنه ما يقارب 4000 مناب أن يكون لهم جسم مهني ينظمهم فالترخيص لا تعطي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات بتنظيم المهنه، خارج اطرها القانونية.



لذلك وجود جسم مهني مهم كجمعية المنابين الضريبين ضرورة وضرورة ملحه من اجل خدمة المستشارين وحمايتهم، وتاسيس مظله في ظل المنافسة الشيديده بالسوق المحلي.



ان القرار الحالي لانجاح هذه الجمعية ليس بيد اي دائرة حكومية او جمعية مهنية منافسه وانما هو بيد المنابين الضريبين، فقط لا غير والذين لا يتبعون لاي جهة مهنية تحميهم فهي الملاذ الأول والاخير لهم، وان نجاحها وعدم ناجحها في الفتره الحاليه يقع على عاتق المنابين الضريبين وكيفية ادارة هذه الجمعية من حيث تكوين مجموعه من الخدمات لزملائنا الاحباء، وأن يكون هناك مجموعه من اللجان والصناديق التي تحقق الاهداف المرجوه، للوصول الى المظلة القوية التي نحلم بها وما زلنا نحلم بها.





ان المنابين الضريبين ينقسمون الى عدة اقسام منهم زملائنا المدققين الذين نعتز بهم ومنهم دكاترة في جامعتنا الاردنية ومن المستشارين واصحاب المكاتب المستقله، ومنهم المحامين، ومنهم مدراء ماليين، وغيرهم من الذين ليس لهم علاقة بالمهنه ونسبتهم قليله جدا.



اننا نسعى ان تحتوي هذه الجمعية على اكبر قدر من زملائنا المهنين لاثراء التعاون والاحتكاك مع الزملاء، من اجل تطوير مهنة الاستشارات الضريبية، ودعم الاقتصاد الوطني، والمملكة الاردنية الهاشمية بحاجة الى خبراتنا الطويله في هذا المجال للمساهمه في تصحيح المسار الاقتصادي، وان نكون جزء ديمقراطي مهم للتدخل في المنظومه الاقتصادية الضريبية.



ان اللجان التي نسعى لانجاها مع الزملاء ومع مجموعه من الزملاء الذين لهم باع طويل في ضريبة الدخل والمبيعات، هي لجان السياسات الضريبية، لجان الصناديق، لجان التدريب الخاص في المنابين ومكاتبهم وفقا لقوانين ضريبة المبيعات، ومعاير المحاسبه والتدقيق الدولي، لجان الانتساب، اللجان الاجتماعية، لجان الشكاوي والحماية المهنية، لجان اعتماد البرامج المحاسبيه، ووضع معايير لتقيم تلك البرامج المحاسبية وفقا لمعايير ضريبة الدخل والمبيعات.



الصناديق مثل صناديق التأمين الصحي، الاسكان والاراضي، في حال تبيتها قانونيا الضمان الاجتماعي، صندوق التكافل الجماعي، صندوق التعاوني.



بالاضافة الى مناقشة قانون المسؤولية المهنية وحماية الزملاء ومكاتبهم من اي تدخل خارجي قد يؤثر سلبا على لقمة عيشهم.



كما نحلم بتكوين معهد مهني يعطي شهادات مهنية، وتكون هذه الجهه مستقله ولها كيان هيكلي واداري مستقل تابع لرئاسة الوزارء الذي سوف يدر ملايين الدنانير لخزينه الدوله، وايضا للجمعيات المهنية المختلفه ونتظيم منح تلك الشهادات بحيث تكون اكثر صرامه وعادله.









نعم زملائي هذا القرار ليس بيد فرد وانما بيد المنابين الضريبين، وهذه هي كلمتهم وقرارهم بانجاح اي مخطط يهدف لتقوية الزملاء وحمايتهم مهنيا وتكوين مظلة لهم بالاضافة الى ان نكون مؤثرين في صناعة القرار، واخيرا وليس أخرا لاثراء والاحتكاك الايجابي بين الزملاء لزيادة الخبرة والمعرفة المهنية.









تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر