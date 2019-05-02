صفقة الغدر2019.. مقابل لجنة كنج_ كراين1919... مئة عام من المؤامرات والصفقات الغادرة

في عام 1919 وخلال مفاواضات الصلح التي اعقبت الحرب العالمية الاولى، كلف الرئيس الامريكي المنتصر وودرو ويلسون كل من الاكاديمي هنري كنج ورجل الاعمال تشارلز كراين بالعمل كلجنة لتقصي الحقائق واستطلاع الآراء والتوجهات لدى أبناء المنطقة العربية، خاصة سوريا الطبيعية (وهي دول بلاد الشام الاربعة) بشأن مستقبل اليهود بينهم....

وقد تأخر الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة نحو ثلاثين عاما.... رغم انها انجزت مهمتها بأقل من سنة واحدة....

لقد توصلت اللجنة بعد عملها المخلص إلى أن أبناء المنطقة يسعون لاقامة وطن عربي واحد لهم، واذا تعذرت الوحدة العربية الشاملة فعلى الأقل إقامة دولة عربية موحّدة في سوريا الطبيعية وأقاليمها الأربعة....

وانهم يرفضون أي حل للمسألة اليهودية على حساب وحدتهم ومستقبل عروبتهم.... لكنهم يتقبلون بوجود اليهود المولودين فوق الاراضي العربية بصفتهم أقلية دينية عربية....

وجرت المؤامرة على اللجنة وربما على الرئيس ويلسون بحيث لم يتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية... بحيث أن معطيات الخارطة كلها قد تغيرت في ذلك التاريخ.

واليوم؛ تتسارع خطى الساسة والنخّاسة لتسويغ وتمرير صفقة كوشنير... صفقة الغدر والذل والهوان....

وربما يتم التغرير بالأنظمة وربما يوزع الخونة ابتساماتهم لتجميل المشهد القميء؛ وربما أيضا تقام احتفالات عالمية تغني بها فناناتنا اللائي تم تربية بعضهن ليوم مثل هذا إلى جوار فنانين عبريين ومن أعراق أخرى...

وربما استطاع فريق الزيف والخنى إعداد الكثير من لوحات الداتا شو البراقة ليتم إبهار الجماهير العربية بها مثلما حدث عند كامب ديفيد واوسلو ووادي عربة....

وربما تمت استمالة جموع غفيرة من مثقفي الأمة المغرر بهم نحو هذا المسار أو من اولئك النوع الخبيث الذين يدركون انه قد هب هواهم.... وبالتالي يوجهون أشرعتهم كيفما كان الهوى....

وربما يتبادل اهل الخنى النكات والقبلات والدعوات....

لكن....

كل ذلك لن يغير بوجداننا العربي شيء...

لن يغير في مفاهيمنا وتعريفنا للغادر الخائن الخسيس...

لن يرفع من شأن رخيص بخيس....

لن يجعل المحتل المغتصب المعتدِ القاتل بمثابة شريك او جار او صديق....

ولن يقلل من شأن حذاء اصغر شهيد حضر مجلس مثل مجالسهم....

ليتصدر الجمع حذاء ....

والصهيونية وحلفائها وعملائها وعبيدها.... عدوة لكل العرب ... كل العرب ...

ومهما نخر الوهن والغدر عظام العروبة وجسدها ....فليس من حق أي جيل أن يورث الذل والعار والهوان لجيل لم يولد بعد....

ما أضعتم وما عجزتم عن تحريره واسترجاعه.... ليس من حقكم ان تقرروا بشأنه... بيعه او التنازل عنه....

انه حق لمن لم يولدوا بعد....

حق لمن لم يولدوا بعد اللاّ يولدوا أذلة يحملون العار ممن سبقهم .....