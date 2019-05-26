الرئيسية | مقالات إستقلال العرب يأتي بعد تحرر حكّامهم وشعوبهم

بقلم : احمد محمود سعيد

عاشت الدول العربية بين إستعمار وإستعباد وإستنفار وتعيش الأن أقسى مراحل حياتها إذ تختلط بين الإستهبال والإستغلال والإستقتال والإستفقار والإستجهال ولا تدري شعوبها الى اين تسير وما هي النهايات التي ستصلها .

وإذا استعرضنا حالة مرحلة الإستعمار الذي كان غصبا عنها وحال ما يسمى مرحلة الإستقلال الحلم الذي كان مطلبها وهي الآن تعيش في مرحلة الوهم والإستغلال .

حيث احتلت قرنسا مصر عام 1798 واحتلتها بريطانيا عام 1882 واستقلت مصر في 28 شباط 1922 وتليها السعودية التي استقلت في الثامن من كانون اول عام 1926 ولبنان احتلته فرنسا عام1920 واستقل في 22/11/1941 وسوريا احتلتها فرنسا عام1920 واستقلت في 17/4/1946 والأردن احتلته بريطانياعام 1921 مع فلسطين واستقل الأردن في 25/5/1946وفلسطين في 14/5/1948حيث احتلتها اسرائيل حتى الآن .

وليبيا احتلتها ايطاليا عام 1911 وفرنسا وبريطانيا عام 1920 واستقلت عن ايطاليا في 10/2/1947 وعن فرنسا وبريطانيا في 24/12/1954 والسودان احتلته بريطانيا عام 1895 واستقل في 19/12/1956 واستقلت عنه مؤخرا جمهورية جنوب السودان وكذلك تونس احتلتها فرنسا عام 1881 واستقلت في 20/3/1956 وكذلك المغرب احتلته فرنسا عام 1830 واستقلت في 2/3/1956 بينما الجزائر احتلتها فرنسا عام 1830 واستقلت عنها في 5/7/1962 والصومال احتلته بريطانيا عام 1827 واستقل في 1/7/1960 وكذلك الكويت احتلتها بريطانيا عام 1899 واستقلت في19/6/1961 واما البحرين فد احتلتها بريطانيا عام 1861 واستقلت في 15/8/1971 بينما قطر احتلتها بريطانيا عام 1916 واستقلت في 3/9/1971 بينما عُمان كانت بريطانيا احتلتها عام 1798 واستقلت في 17/12/1951 وكذلك دولة الإمارات احتلتها بريطانيا عام 1819 واستقلت عنها في 2/12/1971 اما اليمن فقد احتلت جنوبها بريطانيا عام 1839 واستقلت عنها في 30/11/1967 بينما العراق احتلته بريطانيا عام 1919 واستقل في 3/10/1932 وكذلك موريتانيا احتلتها فرنسا عام 1903 واستقلت في 28/11/1960 بينما جزر القمر احتلتها فرنسا عام 1843 واستقلت في 6/7/1975 واخيرا جيبوتي حيث احتلتها فرنسا عام 1862 بينما استقلت في 27/6/1977

وهكذا عانت الشعوب العربيّة الويلات من دول الإستعمار التي حاولت من تغيير ثقافاتها وتاريخ نضالاتها وبعض عاداتها كما عملت بعضها على تغيير لغتها واسمائها وعملت على تجهيلها ومنع ابنائه من التعليم وسلبت ثرواتها وبعد عشرات السنين وخاصّة بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة وتأسيس الكيان الصهيوني على ارض عربيّة وانشاء قناة السويس وكذلك استطاعت الدول الإستعماريّة التغلغل داخل الشعوب العربيّة وكسب مودّة وانحياز الكثير من المسؤولين والحكّام العرب لجهات دولهم .

واهم ما ابتدعته تلك الدول المستعمرة في دولنا هي

أوّلا : إبتداع الأصنام المعبودة على هيئة اوطان وحكّام .

وثانيا : اختراع هتافات قد تكون بعيدة عن المنطق والدين مثل بالروح والدم فداء الوطن والحاكم والتملُّق للمسؤول .

وثالثها : إيجاد فئة من المسؤولين والمواطنين مرتبطة بتلك الدول المستعمرة ضد اوطانها التي يعبدونها كما يدّعون وكانت الإنقلابات العسكريّة والتنازلات عن الحكم حبِّية في هذا السياق .

ورابعها : ايجاد ما يعرف بتجار الحروب المستعدين بيع ثروات بلادهم للدول المستعمرة وغيرها لمنفعتهم الشخصيّة .

وخامسها :إيجاد طابور خامس من المواطنين لفائدة ومصلحة الدول المستعمره ويكونوا على استعداد لبث الإشاعات ونشر الفساد والإفساد حين يُطلب منهم ذلك من دول يستفيدون منها ماديّا .

وسادسها : إيجاد طبقة من المسؤولين للتخطيط في دولنا لإفقار الدولة ومواطنيها من خلال تشجيع وزيادة المديونية وشراء الأسلحة والكماليات لزيادة عجز الميزانيات ومديونيتها وزيادة اسعار المواد والخدمات والقضاء على الطبقة الوسطى وتحويل المجتمع العربي الى طبقتين طبقة غنيّة جدّا وطبقة كادحة جدا تعمل في خدمة الطبقة الغنيّة في الدول المختلفة وما يتطلب من تغيير النفسيات والثقافة والأحوال المادِّية.

وفي نفس الوقت تمادت الشعوب العربيّة في ما عمل له حكّام ومسؤولي الدول المستعمِرة فزاد عدد الفاسدين وعدد من ينظرون للهجرة خارج اوطانهم ومن حقق مكاسب من الوطن بطرق مشروعه وغيرها وهرّب تلك الأموال الى خارج الوطن وكأن الوطن هو مقرُّ ومستقُّر لفقرائه بينما لاغنيائه يعتبر مفرُّ حيث انهم جاهزون للهجرة مع جوازات سفرهم واموالهم وابنائهم الى خارج الوطن .

وقد دخلت المنطقة العربيّة منذ عشر سنوات في مرحلة جديدة بدأت منذ عام 2009 بعد العبور الصعب للأزمة المالية عام 2008 حيث برز الفاسدون في عالمنا العربي وكأنهم منظومة ذات إستراتيجيّة واهداف وبرامج عمليّة واستطاع العديد من الفاسدين والمتهربين من تحقيق الكّثير من اهدافهم وتثبيت اقدامهم ومكانتهم قي الأجهزة الرسميّة التي تعمل في التخطيط والتشريع ورسم السياسات والإستراتيجيات للدول العربيّة حيث بدأ ما يُسمّى الربيع العربي ونتج عنه التخلُّص من بعض الحكّام وإبتزاز الكثير من الأموال والثروات العربيّة وفي نفس الوقت إغراق دولا عربيّة كثيرة بالديون المستحقّة وكذلك إفقار شعوب هذه الدول وتدمير القوى العسكريّة في اكثر من دولة عربيّة بحيث اصبحت الحكومات العربيّة عبارة عن مؤسسات جباية تضغط على شعوبها وترفع اسعارها شيئا قشيئا حسب التشريعات التي تسنُّها واصبحت حكومات بلا هيبة غالبا وشعوب للحياة بلا رغبة غالبا .

وآخر ما تفتّقت قريحة الأمريكان هو ما يُشاع عن لهفتهم لكتابة الفصل الأخير تحت إسم صفقة القرن وهي بلا شك ليست صفقة لعدم وجود طرفين لتوقيع الصفقة كما ان تلك الصفقة المزعومة لبست لمصلحة الطرفين العربي والإسرائيلي وإنما هي لمصلحة إسرائيل فقط وبأموال عربيّة .

وكانت هي تلك نتيجة إستقلال الدول العربيّة التي فرحنا بها كثيرا وطربنا لسماع اغانيها وهتافاتها وخطاباتها ولكننا لم نكن شعوبا وحكّاما ومسؤولين على قدر المسؤوليّة لنمو واستقلال وتنمية الأوطان ومواطنيها ولن نشعر بحلاوة ذلك الإستقلال لدولنا الفقيره للديموقراطية والعدالة والمساواة إلاّ بعد تحرر حكامنا ومسؤولينا ومواطننا من الضغوط التي يحملها ويعيشها باستمرار .

اللهم بارك لنا في ذكرى إستقلالنا واحفظ بلدنا ارضا وشعبا وقيادة من اي مكروه .

احمد محمود سعيد البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة ambanr@hotmail.com 26/5/2019







تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر