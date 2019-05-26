الرئيسية | مقالات العقيد الركن باسم الخرابشة فارس حقيقي يعمل بصمت من اجل الوطن والمواطن

بقلم : احمدصلاح لشوعاني

بقلم : احمد صلاح الشوعاني

منذ أن تسلم عطوفة العقيد باسم الخرابشة مهامه مديرا لإدارة السير المركزية بدأ العمل على سياسة الباب المفتوح إمام الجميع ، فكان من أكثر المسؤولين تواصلا مع المواطنين والمنصف لهم في العديد من الملاحظات والشكاوى التي تصل للخرابشة .

العديد من المواطنين اثنوا على سرعة متابعة الخرابشة لملاحظاتهم التي كانت في السابق تنتظر أيام وشهور حتى يتم البت فيها لكنها اليوم باتت تحل في غضون ساعات .

عمل الخرابشة منذ تسلمه المنصب على توجيه جميع العاملين في إدارة السير على تقديم الخدمة لجميع المواطنين سواء في الميدان والمكاتب وعمل على متابعة سير العمل شخصيا في الميدان وفي كل مكان يتواجد في المواطنين للوقوف على الخدمة المقدمة من خلال إدارة السير المركزية للمواطنين .

وبتوجيهات الخرابشة للعاملين في أدارة السير التعامل بشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المواطنين في مختلف مواقعهم والمحافظة على حقوقهم وتسهيل معاملاتهم لتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون فوق كل اعتبار .



الخرابشة اثبت للجميع أن العمل العام هو تكليف لا تشريف مما ينبغي على الموظف العام مهما كان موقعه أو رتبته إن يضع في اعتباره أن مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والاجتهادات مهما تباينت أو اختلفت وعمل على تطبيق القانون على الجميع مؤكدا بذلك انه ليس من احد فوق القانون .

الحديث طويل وسيطول خاصة أننا نتحدث عن شخصية أثبت للجميع انه صاحب رؤية ثاقبة وأفكار وابدعات تحتاج من الجميع الاستفادة منها وخاصة أن هذا العمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

شخصية تعمل من اجل الآخرين دون انتظار كلمة شكر لابد لنا أن نسلط الضوء عليها ليعلم الجميع أن هناك من يعمل من اجل الوطن والمواطن دون كلل أو ملل .

اعلم جيدا أن عطوفة العقيد الركن باسم الخرابشة مديرا لإدارة السير المركزية يسير بثقة و بخطى ثاقبة نحو القمة واعلم جيدا أن جميع كلمات الشكر تقف عاجزة أمام هذه الانجازات والتغيرات التي تحققت منذ تسلمكم منصبكم واقولها وبكل صدق من تواضع لله رفعه .



نعم الحديث عن الخرابشة يحتاج منا الكثير ويحتاج من الجميع الدعم والمساندة ويحتاج من أصحاب الرسالة والأقلام الشريفة كتابة ما يقوم به الخرابشة ليصل إلى الجميع



لن أطيل الحديث لان الحديث عن الخرابشة يحتاج منا الكثير وستكون لنا وقفات كثيرة لتفريغ وترجمة جميع الانجازات التي تمت في عهده ليعلم الجميع بان هناك فارس حقيقي يعمل بصمت من اجل الوطن والمواطن



في الختام أقول بأن الأقلام تقف عاجزة إمام ما تقومون به



وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية

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