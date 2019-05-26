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الاردن سور العرب الحصين
بقلم : عبد القادر ابو عيسى
تحية وتقدير الى شعب الاردن العربي في عيده الوطني وتحية الى قيادته الحكيمة التي توارثت الشهامة والشجاعة والحكمة العربية الاصيلة . كان الاردن ولا يزال نموذجا للبلد التقي الواضح الصريح بشعبه مع كل العرب . لم يتخلى عن ايمانه بعروبته ولا عن دينه . مر بظروف صعبة للغاية رغم امكانياته المحدودة قَل ان تمر بها بلدان العالم ضل صامدا وشامخا كطود صلب تجاسر على الصعاب والعدوان . لم ارى الاردن في حياتي لكن قيادته الحكيمة الشريفة المشرقة كانت تعيش في وجداني . كنت قريبا من ملك الاردن المغفور له الملك حسين رحمه الله عن طريق الصدفة في مؤتمر القمة العربية المنعقد في بغداد عام 1978 . لقد بهرني بتواضعه وصدقه , من قبل ذلك كنت اكن له شعورا بالمحبّة لخصاله الحميدة التي كان يتسم بها مثل الشجاعة الفائقة والحكمة والسمة العربية الهاشمية الحميدة التي كان يتصف بها . كنت اتابع كل الحكام العرب ومواقفهم واداراتهم لدولهم . كان المغفور له الملك حسين رحمه الله . صادقا مع شعبه ومع كل الشعب العربي , بذل المستحيل لرفع راية الاردن عاليا خدمة للامة العربية والامة الاسلامية , كان يوازن بين طموح وتطلعات الشعب الاردني ومصالح الامة العربية . لم يجامل احدا على خطئ كان قوي الارادة عزيز الجانب شخصية صادقة الوجدان تجاه بلده وعروبته . الله يرحمه ويحسن اليه الهاشمي البطل الاسد الجسور , خَلّف شبلا مثله يتصف بصفاته نسأل الله ان يعزّه ويوفقه لما فيه خير ا للاردن والامة العربية . اتذكر ما قاله جلالة الملك عبدالله . حول موضوع التسول قال ( انا اول المتسولين لشعبي ) يالها من عبارة عميقة تستحق التقدير الكبير . لمثل هذا الملك الجليل . نسأل الله ان يعز الاردن شعبه وقيادته ويعز الامتين العربية والاسلامية وان يوفقهم الله لما فيه الخير والثبات ومؤازرة الامة المنكوبة اعانها الله على معاناتها الشديدة . كل عيد والاردن بخير وطنا وشعبا وقيادة . .
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