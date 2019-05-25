الرئيسية | مقالات هذا ما كتبه طراد المجالي في مناشدته لجلالة الملك لاطلاق سراح المعتقلين

بقلم : وطنا اليوم-ناشد الناشط الاعلامي اطراد المجالي على صفحته على الفيس بوك جلالة الملك عبدالله الثاني بالإفراج عن المعتقلين بهذا النص: #ليكن عنوان استقلالنا هذا العام "تحمل ابنائنا وان اجتهدوا"

#مليكناعبدالله الثاني ابن الحسين

#بحق جدكم الذي وصفه الإله بالقران "انك على خلق عظيم"

#وبحق كل قطرة دم وقطرة عرق للادنيين الشرفاء الذين بنوا مع ابيك الملك الباني وجدك صانع الدستور، والجد المؤسس شهيد الاقصى.

#وبحق بركات من اواهم الله في ارض مكنك الله فيها من صحابة رسول الله والصديقين والشهداء على اسوار القدس.

#وبحق بطولة اهل الاستقلال ومن ضحوا وما منوا ؛ الأردنيون الصابرون معك على السراء والضراء.

#ابنائك المعتقلين فك_اسرهم فلا تبيتن اسرهم بليلة القدر بدعاء الا لك لا عليك.

#فوالله إني لا أعرف منهم أحدا، ولكن من يجهلك؟

#مذكرا اياك مليكنا بقول الله تعالى" وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

وقوله"الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ" #اطرادالمجالي

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