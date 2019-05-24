انضمام جامعة عمان الاهلية لتحالف الجامعاتMIC كعضو مؤسس رؤية قويمة نحو العالمية

منذ تاسيسها في بدايات تسعينيات القرن الماضي كأول جامعة خاصة في الاردن والمنطقة سعت جامعة عمان الاهلية بثقة نحو تحقيق الهدف من انشائها بنشر المعرفة والوعي وتوسيع قاعدة التعليم افقيا وعموديا بإنجاز مشاريع تعليمية رائدة بعيدة عن البيروقراطية، وساهمت بشكل مهم وأساسي في تعزيز السياحة التعليمية بجذب آلاف الطلبة من الدول العربية الشقيقة ومن عرب فلسطين،.

الفضل يعود في هذا الانجاز للحوراني الاب رحمة الله"الدكتور احمد الحوراني" في بناء أساس متين لمؤسسة تعليمية راشدة متوازنة تسير بيقين نحو تحقيق مزيدا من الانجازات على المستوى المحلي والعالمي، وها هم ابناؤة "الدكتور ماهر واخوته"يسيرون على نفس النهج في الانجاز ويعلون مداميك البناء لتبقى الجامعة كما ارادها مؤسسها في الطليعة بين زميلاتها الجامعات الاردنية ولتتعدى ذلك نحو العالمية.

دخول جامعة عمان الاهلية كمؤسس في تحالف الجامعات الذي تقوده جامعة MIT الامريكية المصنفة الاولى في العالم مع سبع جامعات امريكية وبريطانية وهولندية يعني ان الجامعة والقائمين عليها يمتلكون بعد نظر من أجل الوصول الى العالمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من خلال الشراكة الحقيقية مع هذه الجامعات النخبوية وهذا سينعكس فعليا بزيادة الثقة لدى المدرس والطالب ويفتح آفاق التعاون والفرص الحقيقية لاعضاء هيئة التدريس والطلبة لتحقيق طموحهم والتواصل مع هذه المؤسسات الاكاديمية الراقية من خلال ما وفرته جامعتهم لهم بهذا التحالف الناجز والمهم، والذي ستؤتي أكله عندما يتم إدماج طلبتها في رؤية وبرامج هذه الجامعات العريقة مما يجعل الطالب في حالة من الحيوية والنشاط لتحقيق مزيدا من الانجازات وكذلك الحال بالنسبة لاعضاء هيئتها التدريسية.

في الحقيقة ليس المهم فقط وجود مؤسسات تعليمية متقوقعة على نفسها ونحن نشهد هذا الفضاء العالمي الذي يفتح ذراعية لاصحاب المبادرات للاخذ بأيديهم في إطار فكرة العالمية ولكن المهم هو قدرة هذه المؤسسات على التفاعل في المحيط العالمي للحصول على موطئ قدم ليعرف الاخر عن تجربة مؤسساتنا التعليمية، وشهادة مني ان عمان الاهلية تسير وفقا لمنهج قويم ورؤية ثاقبة نحو المستقبل وبثبات واقتدار وهذا ما كان ليتحقق لولا الجهود التي يبذلها السيد الحوراني الابن"الدكتور ماهر الحوراني" للسير على خطى والده في تثبيت الانجاز والانطلاق نحو البناء والريادة، نتمنى لكل مؤسساتنا التعليمية مزيدا من الرقي والوعي والانفتاح على الاخر والريادة للاستفادة من تجارب الاخرين ولتعزيز الثقة بطلبتها وفتح الافاق امامهم نحو العالمية.