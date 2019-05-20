الرئيسية | مقالات داودية يكتب: لا أتفق مع أسلوب اعتقال هند

بقلم : محمد داودية متى صدر الحكم على السيدة هند الفايز القاضي بحبسها 90 يوما؟ وهل كانت على علم بالحكم ولم تعمل على تسوية الحقوق الواجبة الاداء ؟

هل في توقيت الإعتقال الذي تم، وفي الأعطال التقنية التي رافقته، تدبير كيدي ؟

هل يجب تطوير وتغيير إجراءات واساليب اعتقال المطلوبين، غير الجنائيين وغير الإرهابيين وغير المهربين، بحيث لا تأخذ شكل "المداهمة" والا تكون ليلية ؟!

السيدة هند هي ابنة المناضل حاكم الفايز، الذي دافعت عنه في الثمانينات -وعن المناضلين ضافي الجمعاني وسعيد حتاملة واخرين- حين كان معتقلا في الشام. وقد كتبت عدة مقالات أذكر منها: "محابيسنا في الشام" و "مانديلات الأردن". علاوة على اطلاق مبادرة تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الاردنيين في سوريا"، مع مازن الساكت وسمير حباشنة ومؤنس الرزاز وزياد مطارنة واحمد هباهبة وسامي المصري ومحمد القيسي ومحمد البشير وسائد بني هاني ومنذر مكاحلة.

انا لا اتفق مع السيدة هند الفايز في اسلوب احتجاجها على ما تراه من أخطاء وخطايا، الا انني لا أتفق مع أسلوب اعتقالها الذي أساء لصورة بلادنا.

هيبة الدولة واجبة التعزيز والإحترام والمساندة، وهي من صلب امننا الوطني واستقرارنا. لكنها لا تتحقق بارتداد إجراءات تنفيذها، عكسيا على صورة البلاد.

والحمد لله على السلامة سيدة هند.

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