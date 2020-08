الرئيسية | اخبار فنية بطل فيلم Home Alone يصدم متابعيه: تجاوزت الأربعين

وطنا اليوم-عمان:فاجأنا بطل Home Alone عندما قال إن عمره 40 عاماً، أساساً بعضنا لم يكن يتصور أنه لم يعد طفلاً، لأننا نحفظ ملامح وجهه الطفولي، وربما يكون سبب ذلك أن الممثل الأمريكي ماكولي كولكين لم يظهر في كثير من الأعمال، أو لنكون أكثر دقة، الأعمال الناجحة مثل فيلم Home Alone.

الفيلم الذي أطلق عام 1990، وحقق إيرادات جاوزت الـ 476.7 مليون دولار في شباك التذاكر، دفع بالطفل إلى النجومية وفتح له باب الشهرة وهو بعمر الـ 10 سنوات، لكن يبدو أن الأدوار التي أداها بعد ذلك لم تكن ناجحة كفاية، ما دفع بكوليكن في النهاية إلى الاختفاء من هوليوود. ماذا فعل بطل Home Alone بعد الفيلم؟

في السنوات التي أعقبت إطلاق Home Alone، ظل كولكين مشغولاً للغاية في هوليوود. ففي العام التالي مباشرة (1991) عزز كولكين نجوميته بلعب دور البطولة في المسلسل الكرتوني Wish Kid، الذي استضافه برنامج Saturday Night Live، كما ظهر في الفيديو الموسيقي لمايكل جاكسون Black or White، ومثل في الفيلم الناجح My Girl.

لكن بعد إعادة تأدية دور كيفن ماكاليستر في فيلم Home Alone 2: Lost in New York عام 1992، ثم لعب دور الشرير في فيلم الإثارة The Good Son عام 1993، تعرضت مسيرة كولكن المهنية لتراجع كبير، كما استعرض موقع Looper الفني.

ففي عام 1994، لعب كولكين دور البطولة في فيلم Getting Even with Dad with Ted Danson، وفيلم الأطفال The Pagemaster، والفيلم العائلي Richie Rich. كان من المفترض أن تكون تلك السنة هي عام سعد كولكين، ولكن جميع الأفلام الثلاثة لم تحقق إيرادات في شباك التذاكر، ما أضعف النظرة المهنية للممثل في سن الرابعة عشرة. فقد كان نجم كولكن قد بدأ لتوه لكن وكأنه يحترق. ترك هوليوود، وحاول العيش حياة طبيعية.. تقريباً!

بعد تلك السلسلة من الضربات الفنية، توقف كولكين عن التمثيل تماماً، واختار الخروج من عالم نجومية "الطفل المجنون" من أجل محاولة عيش حياة طبيعية إلى حد ما.. حسناً، هي محاولة طفل تعرفه كل أمريكا تقريباً لعيش حياة طبيعية، وفقاً لموقع People الأمريكي، فإن كولكين "لم يكن بإمكانه السير في الشارع لأن الناس تحدق فيه بطريقة لم تكن مع شخص بالغ".

تزامن ترك عالم الفن في وقت صعب في حياته الشخصية، حيث قرر والداه الانفصال في عام 1995، ثم دخلا في معركة حضانة شرسة للغاية على كولكين وإخوته وأخواته الستة.

تقدمت والدة كولكين، باتريشيا، بطلب الحضانة الكاملة للأطفال، وتقريباً تم ابتعاد كولكين عن والده منذ ذلك الحين.

خلال مقابلة في برنامج TheEllenShow مع إلين ديجينيرز، ذكر كولكين كيف كان يعيش على مال أيام طفولته الناجحة بينما كان بعمر الـ18، وكأنه ورث الكثير من الأموال من شقاء وتعب عمله طفلاً، لكنه لم يفعل شيئاً أيضاً، ووجد صعوبة في العودة إلى هوليوود مرة أخرى.

