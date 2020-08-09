ممثل أردني يرفض طلبا من الاخوان المسلمين لتجسيد شخصية حسن البنا

وطنا اليوم - قال الفنان الأردني، إياد نصار، إن جماعة "الإخوان المسلمين"، عرضوا عليه تجسيد شخصية حسن البنا من وجهة نظرهم.

وأشار نصار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه رفض تجسيد شخصية حسن البنا مجددا بعد مسلسل "الجماعة".

وعن كواليس العرض، قال إياد نصار: "جماعة الإخوان عرضت تجسيد شخصية حسن البنا في مسلسل جديد كانوا يرغبون في إعداده ولكني رفضت عرضهم".

وتابع الفنان الأردني قائلا "رفضت هذا العرض منهم، كانوا يريدون أن يجسدوا حسن البنا من وجهة نظرهم، ولكني رفضت لأني مش واخد توكيل الرجل، والفكرة تقديم هذه الشخصية في أي إطار".

أما عن دوره في مسلسل "الجماعة"، فقال إياد نصار: "الكاتب الكبير وحيد حامد صاحب فكر ولديه فكرة النقاش عن الإسلام السياسي، ولم أتردد من قبول شخصية حسن البنا في مسلسل الجماعة، ولم أشعر بالخوف، لأنه ليس شخصية مقدسة".