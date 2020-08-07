 وطنا نيوز -بعد صورة ماكرون... هيفاء وهبي للرئيس اللبناني: محرومين من حضنك
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بعد صورة ماكرون... هيفاء وهبي للرئيس اللبناني: محرومين من حضنك
التاريخ : 07-08-2020 07:41:44 المشاهدات: 1159

وطنا اليوم - وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، اليوم الخميس، إثر الانفجار الضخم الذي وقع في مرفئها.

وأعربت هيفاء وهبي عبر خاصية "الستوريز" بحسابها على موقع "إنستغرام" عن أعجابها بنزول ماكرون على أرض لبنان، واحتضان إحدى المواطنات اللبنانيات المتأثرات بانفجار العاصمة اللبنانية بيروت.

وشاركت الفنانة صورة الرئيس الفرنسي وهو يحتضن السيدة اللبنانية، وعلقت عليها قائلة: "رئيس جمهورية فرنسا يحتضن مواطنة لبنانية، محرومة من حضن رئيسها، حالنا جميعا، بس هيك"، بحسب تقارير مصرية محلية.


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