الرئيسية | اخبار فنية الفنانون اللبنانيون يهاجمون الحكومة: "الله لا يسامحكم"

وطنا اليوم-عمان:هاجم فنانون لبنانيون الحكومة بعد الانفجار الذي شهدته بيروت الثلاثاء، وراح ضحيته آلاف القتلى والجرحى، فيما اطلق نشطاء لبنانيون هاشتاغ " #علقوا_المشانق_بالساحات" غضبا على مسؤولي بعد انفجار مرفأ لبنان

وعبر الفنانون عن مشاعر الحزن والغضب في تغريدات عبر حساباتهم على تويتر، في وقت طمأن آخرون جمهورهم بأنهم بخير.

وفُقدت لساعات الممثلة نادين نجيم وانتشر عبر مواقع التواصل أنها من المفقودين في الحادث، حتى تم الإبلاغ عن وجودها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد إصابتها في الانفجار.

كما نشرت نجيم عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بمنزلها، وروت تجربتها الأليمة بالحادث قائلة إن الله منحها عمرا جديدا، إذ كان الانفجار قريبا من منزلها.

وتصف الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا حافية وغارقة في الدماء.

وقال أيضا إن الدماء والدمار كان في كل مكان حولها، وتابعت أنها أوقفت سيارة بالطريق، وطلبت من صاحبها أن يذهب بها إلى أقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج به لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية ست ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لداليا زوجة الفنان رامي عياش، أثناء تلقيها الإسعافات الأولية، بعد إصابتها في انفجار بيروت.

ومن جانبها انتقدت الفنانة مايا دياب المسؤولين بشدة في تغريدة قالت فيها "في واحد عايش عم يتحكم بالبلد من تحت الأرض وضلّ لحتى حطّنا كلنا والبلد تحت الأرض"

أما الفنانة إليسا فقد قالت إن بيتها أصابه الانفجار أيضا لكنها مقهورة أكثر على لبنان "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار".

وتساءلت الفنانة كارول سماحة مستنكرة بقولها "كيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا!" في إشارة إلى تقاعس المسؤولين بالبلاد.

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