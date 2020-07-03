القبض على مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بمصر

وطنا اليوم-عمان:ألقي القبض على محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، في مصر بتهمة "النصب" على الأخيرة، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية ولبنانية.

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري وصحيفة "النهار" اللبنانية أنه تم القبض على "وزيري" بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها الفنانة اللبنانية ضده.

واحتجز وزيري بنيابة ثان زايد بتهمة "النصب وسرقة الأموال"، حيث تم استدعاؤه الثلاثاء الماضي للتحقيق معه، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت وهبي قد حررت محضرا مطلع أيار/مايو الماضي، ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد المعروف بـ"محمد وزيري" بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

كما تقدمت وهبي بشكوى ضد وزيري في نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية لمنع عرض فيلم "أشباح أوروبا"، الذي ينتجه وتشارك فيه الفنانة اللبنانية.