بطل La Casa de pepel يعلن بدء تصوير الجزء الخامس من المسلسل

وطنا اليوم-عمان:أعلن النجم الإسباني ألفارو مورتي، الشهير بشخصية "البروفيسور" في مسلسل الجريمة والدراما "La Casa De Papel"، عن بدء تصوير الجزء الخامس والجديد من المسلسل المنتظر طرحه على منصة "نتفلكس" بداية من العام المُقبل.

"مورتي" نشر صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، ظهر فيها مرتدياً القناع الواقي ضد فيروس كورونا، أثناء كواليس تصويره للموسم الخامس والجديد من المسلسل، معلقاً: "البروفيسور عاد من جديد" لتلاقي الصورة تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذي أبدى حماسه للموسم الخامس من المسلسل الشهير.

في أبريل/نيسان 2020، تصدر المسلسل الإسباني الأكثر نجاحاً "البروفيسور – La Casa De Papel"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، بعد عرض موسمه الرابع على نتفلكس، حيث يقع البروفيسور وفريقه في شباك اللصوص بعد أن كشفوا خطته، ويضطرون إلى التصدي للأعداء إلى جانب إطلاق النيران على العمليات الخاصة التي كادت تقتحم بنك "إسبانيا".

قصة المسلسل: مسلسل الجريمة المثير من تأليف أليكس بينا، وبطولة كل من أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، إيتزيار إيتونو، وتدور قصته حول مجموعة من اللصوص المحترفين يختارهم رجل ذكي يدعى "البروفيسور"، من أجل السطو على مصلحة سك العملة الإسبانية لطباعة 2.4 مليار يورو.

أحداث القصة تروى عن طريق واحدة من اللصوص تدعى "طوكيو"، بداية من أول لقاء مع "البروفيسور" مروراً بالتعرف على شركائها في الجريمة ومهارات كل شخص منهم، ثم التدريب على الخطة، وأخيراً تنفيذ عملية السرقة واحتجاز الرهائن لمدة 11 يوماً من أجل الضغط على الشرطة والمساعدة في طبع الأموال.

يضع البروفيسور مجموعة من القواعد التي عليهم اتباعها مثل عدم تبادل أي معلومات شخصية، فيختارون لأنفسهم أسماء مدن مثل برلين وموسكو وهلسنكي وريو، وعدم اللجوء إلى القتل في أي حال من الأحوال، والابتعاد عن الدخول في علاقات عاطفية قد تهدد نجاح العملية.

لكن رغم التفكير في كل شيء وحساب كل خطوة، فإن الخطة تتغير عند اقتحامهم المبنى والاحتكاك بالرهائن.

جدير بالذكر أن مسلسل "La Casa De Papel" فاز بجائزة "إيمي" العالمية كأفضل عمل درامي، كما حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019.