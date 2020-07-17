الرئيسية | اخبار فنية الممثلة هوليا أفشار تهزأ من إقبال العرب على الدراما التركية

وطنا اليوم-عمان:أثارت تصريحات الممثلة والمغنية التركية هوليا أفشار، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، استياء عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما سخرت من إقبال الجمهور العربي على المسلسلات التركية.

الممثلة التركية تساءلت في حديث مصور عبر اليوتيوب : "لماذا يشاهد العرب المسلسلات التركية أكثر منّا؟ ألا توجد لديهم مسلسلات درامية خاصة بهم؟ ألا يوجد لديهم ممثلون؟".

كما أضافت وهي تضحك: "لقد أصبحوا يحبّون ممثلينا لدرجة الجنون، لكن أيضاً هذا مهم جداً لنا من أجل تسويق أعمالنا في الخارج".

هوليا أثارت بسبب تصريحاتها تلك موجة من الانتقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت تصريحاتها تلك بالعنصرية.

سبق للممثلة هوليا أن سخرت من العرب وكذلك الحجاب والنقاب عندما التقطتها منذ أسبوعين عدسات الكاميرات تضع الكمامة كإجراء احترازي من فيروس كورونا، فقالت إنّها تبدو كحجاب وتقصد النقاب، مضيفة: "أفهم لماذا كانوا يرتدون الحجاب، كانوا منتبهين للغاية ويعرفون أن هذا سيحدث لنا"، واصفة من ترتدي النقاب بـ"البعبع"، مما أثار ردود فعل تركية رافضة.

وتعدّ هوليا أفشار واحدة من أشهر الفنانات التركيات، وهي من مواليد 1963، واشتهرت بالغناء إلى جانب التمثيل، حيث مثّلت إلى جانب الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسيس.

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