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وطنا اليوم-عمان:أصدرت محكمة جنح الدقي، في مصر، الخميس، حكمها بحق الممثل والمغني المصري، محمد رمضان، في قضية "فيديو الطائرة".

وفي التفاصيل، فقد حكمت المحكمة على محمد رمضان، بالسجن لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري (625 دولارا)، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وتاتي هذه القضية، بعدما رفع محامي الطيار الموقوف دعوى بحق محمد رمضان، لنشره فيديوهات على شبكة الإنترنت بطريقة قال "المجني عليه" إنها تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعته وشرفه.

ووفقا لما ذكرته وسائل اعلام مصرية، فان الطيار ذكر أن رمضان ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأشار الطيار في دعواه الى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي بقمرة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكانت سلطات الطيران المدني المصرية قد اتخذت قرارات صارمة قبل أشهر إثر انتشار الفيديو، إذ ألغت رخصة الطيار وتم سحبها مدى الحياة، كما قررت سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، وذلك إثر السماح للفنان المصري بالتقاط الفيديو.

وتعليقا على الواقعة قال الطيار أشرف أبو اليسر: "كنت أتمنى أن يتواصل معي رمضان بعد الواقعة.. حاولت التواصل معه أكثر من مرة لكنني فشلت، ثم التقيت مستشاره القانوني الذي وعدني بالتدخل في الموضوع".

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