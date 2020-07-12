كورونا يصيب نجمة بوليوود آيشواريا راي

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وطنا اليوم-عمان:أثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود آيشواريا راي باتشان وابنتها بفيروس كورونا، الأحد 12 يوليو/تموز 2020، بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى، لتلقي العلاج بعد تأكد إصابتهما أيضاً بمرض كوفيد 19 الناجم عن الفيروس.

كورونا يضرب بوليوود: وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا، راجيش توب، قال في تغريدة على تويتر، إن "الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات"، فيما لم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نُقل أميتاب وأبهيشيك، أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

كانت آيشواريا (46 عاماً)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، قد شاركت في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وأدت أدوارها في أفلام بمختلف اللغات، بما فيها الهندية، والإنجليزية، والتاميلية، والتيلوجو، والبنغالية.

من جانبهم، ذكر مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، أن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة، وقال أميتاب باتشان (77 عاماً) على تويتر، ليلة أمس، إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى.

بعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاماً)، على تويتر أيضاً، إنه أصيب بالمرض أيضاً، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين بالتحلي بالهدوء وعدم الذعر.

من جانبها، بدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي، وقامت برشّ المطهرات في المجمع الكبير، وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا، وظهر في إعلانات لحثِّ الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تفشٍّ كبير لكورونا في الهند: تأتي إصابة مشاهير بوليوود بفيروس كورونا، في وقت تُواصل فيه البلاد تسجيل عدد قياسي من الإصابات بالفيروس، حيث سجلت الهند، خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية 27100 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 850 ألفاً.

كذلك ارتفعت أعداد المتوفين بالفيروس، ووصلت إلى 22674، بعد تسجيل 551 وفاة في يوم واحد فقط، بينما دفعت الزيادة في أعداد ضحايا الفيروس، السلطات إلى إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.

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