الرئيسية | اخبار فنية مهرجان جرش ..إلغاء أو تأجيل او تنظيم عن بعد بدون جماهير

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي على أن جميع مهرجانات الوزارة لهذا الصيف قائمة، لكن بصيغة جديدة تراعي الوضع الوبائي وشروط الوقاية الصحية، وستحدد الوزارة أعداد الجمهور وآلية الحضور قبل وقت كاف من كل مهرجان.

جاء ذلك في حديث للطويسي، أكد فيه على أن وزارة الثقافة وبقرارها المتعلق باستمرار فعاليات مهرجانات الصيف رغم الحالة الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، هو دعم حركة الثقافة والفنون ومدها بمنتجات ثقافية وفنية جديدة، وهو الأمر الذي يساهم في دعم قطاع الثقافة والذي يشغل مئات من الأردنيين.

وقال: “هذا التوجه اتخذته الوزارة بما يتلاءم مع الوضع الوبائي من جهة، ومع الدروس التي تعلمناها خلال الشهور الأولى من الجائحة، والتي أفاجت الوسائل الرقمية التي يمكن من خلالها الوصول إلى جمهور أوسع ومناطق أكثر وبتكلفة أقل”.

ورداً على سؤال ما إذا كانت مهرجانات الصيف لهذا العام ستكون “أون لاين”، أجاب الوزير الطويسي: “من المرجح جداً أن تكون آلية حضور المهرجانات من خلال نموذج يجمع بين خاصية البث المباشر، وعدد جمهور أقل”.

وفيما يتعلق عن موعد مهرجان جرش وما إذا سيضم مشاركة فنانين عرب، أجاب: “تم تأجيل فعاليات مهرجان جرش إلى شهر أيلول المقبل، وسيكون المشاركون فنانين أردنيين فقط وذلك من أجل دعم الفن المحلي”.

من جانب آخر، دشن مغردون أردنيون اليوم وسم #الغاء_مهرجان_جرش معتبرين وفق ما جاء في تغريداتهم أن الحالة السياسية والصحية والمعيشية التي يمر بها الأردن لا تحتمل إقامة مهرجانات فنية وترفيهية.

ومن بين التغريدات: “ماذا يمنح مهرجان جرش الأردن؟؟ وهل الثقافة فيه أكثر من الفساد؟ ولماذا لا يخدم أهل جرش بتشغيل أبناءه؟؟ ولماذا إدارته تنسب إلى عائلة منذ سنوات؟؟ ملف هذا المهرجان.. ملف يخفى وراءه الكثير من الأسرار”.

وتساءلت مغردة: “اصدقائي يمكن طلبي غريب لكن كيف يكون لك نفس توكل وتشرب وترقص وتغني والوضع الراهن لا يسمح جوع .فقر .استفزاز .تعينات اتفاقيات مع العدو اطالب رحمة بالمواطن”.

وبرر مغرد أسباب مطالبته بإلغاء مهرجان جرش ب: “لأن سيكون هناك اكتظاظ بالناس ونحن في ظل كما تدعون فايروس كورونا فلا بد من إلغائها”.

فيما عاد مغرد إلى ذاكرة العام 1991: “سنة 1991 النواب والشعب طالبوا بالغاء المهرجان احترام للعراق بس القائمين اصروا معقول الموضوع ترفيهي وطربي لعيون الشعب”.

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