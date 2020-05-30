حقيقة وفاة الممثل المصري حسن حسني

وطنا اليوم - عقب وفاة الفنان القدير حسن حسني، عن عمر يناهز 89 عامًا، تسائل الجميع في حالة من الجدل حول سبب الوفاة، خاصة عدم معاناته من أي أمراض سابقة مزمنة، حيث اعتقد البعض أنه توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى بكثرة في الآونة الأخيرة، وكان أخر من أُصيب به في الوسط الفني هي الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

ومن جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لـ”القاهرة 24″، أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية، وليس إصابة بفيروس كورونا، ووافته المنية بمستشفى دار الفؤاد بالقاهرة.

والجدير بالذكر، أن أخر ظهور للفنان الراحل، بصحبة حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، في صورة نشرها محمود عمرو ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منذ خمسة أيام