ذعر بين فنانين مصريين بعد تأكد إصابة رجاء الجداوي

وطنا اليوم-عمان:تسود حالة من الذعر بين عدد من الفنانين المصريين بعد تأكد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا ودخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث بدأ عدد من الفنانين على رأسهم عمرو دياب بإجراء فحوصات عاجلة للكشف عن كورونا؛ كونهم خالطوا أو كانوا على صلة بمن خالط الفنانة الجداوي خلال فترة احتضانها للفيروس.

قلق وترقب: مجلة "سيدتي" قالت الأحد 24 مايو/أيار 2020، إن دياب خضع لفحص عاجل لفيروس كورونا، باعتباره مخالطاً للفنانة دينا الشربيني، تحسباً لانتقال الفيروس إليها من زميلتها الجداوي؛ وذلك لكونهما تشاركان في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" الذي تم بثه خلال شهر رمضان المُنصرم.

لم تكشف المجلة عن نتائج الاختبار الذي أجراه دياب، وذكرت نقلاً عن مصادر بوزارة الصحة أنه تم "التنبيه على كل المخالطين للفنانة الجداوي بالخضوع لفحص فيروس كورونا، خاصة أنها كانت متواجدة داخل موقع تصوير مسلسل لعبة النسيان رفقة الشربيني، واحتفلت معها بانتهاء التصوير".

أشارت المجلة أيضاً إلى أن الجداوي نشرت صورة من الحفل أظهرت اختلاطها عن قرب بنجوم العمل، وكان آخر المخالطين للفنانة الجداوي: محمود قابيل، إنجي المقدم، أسماء جلال، علي قاسم، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين والعمال، بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم، فيما قال موقع اليوم السابع إن حالة ذعر أصابت فريق المسلسل بعد سماعهم خبر إصابة الجداوي بالفيروس.

كذلك نقلت وسائل إعلام محلية عن الفنان علي قاسم، أحد المشاركين في مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت فيه الجداوي، تأكيداً أنه قام بعزل نفسه احترازياً.

تُعد الجداوي أول فنانة مصرية تصاب بالفيروس داخل البلاد، حيث أعلنت وسائل إعلام مصرية في مارس/آذار الماضي 2020، إصابة الفنانة المصرية المعتزلة رولا محمود بكورونا أثناء تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن.

ودخلت الجداوي التي تناهز 81 عاماً، مستشفى شمال شرقي البلاد، ونقلت وسائل إعلام مصرية، الأحد 24 مايو/أيار 2020، عن أميرة مختار، ابنة الجداوي، قولها إنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حرارة والدتها وعقب إجراء تحاليل، تبين إصابتها بالفيروس، ودخلت الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق).

الجداوي تتلقى الدعم: أثارت إصابة الجداوي دعماً واسعاً في أوساط عديدة بالبلاد لا سيما الفنانين، ومنهم يسرا، وإلهام شاهين، ويوسف الشريف، وشريهان.

تتمتع الجداوي بمسيرة فنية حافلة تقترب من نصف قرن، إذ وُلدت بمحافظة الإسماعيلية في 6 سبتمبر/أيلول 1938، وذاع صيتها كأشهر عارضة أزياء مصرية، قبل أن تشارك في أول عمل سينمائي لها عام 1958.

والجداوي هي زوجة حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة لا تعمل في المجال الفني، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.