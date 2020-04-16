دعوة للتطبيع وهجوم على الفلسطينيين بمسلسل على MBC

وطنا اليوم-عمان:نشرت قناة "إم بي سي" السعودية، مشهدا من مسلسل رمضاني، يدعو بشكل صريح إلى التطبيع مع إسرائيل، ويهاجم الفلسطينيين وقضيتهم.

وفي مسلسل "مخرج7"، ظهر الممثلان ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع.

إذ قال الشمراني إنه ينوي توسيع أعماله التجارية والتعاون مع إسرائيليين، ليرد القصبي بأن الإسرائيليين أعداء.

وعلق الشمراني بعبارات تطبيعية، رددتها منذ مدة الحسابات السعودية الموالية للحكومة، التي تعرف بـ"الذباب الإلكتروني".

وقال: "العدو الحقيقي هو اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه ويسبك ليل نهار أكثر من الإسرائيليين".

وأضاف: "قصدي دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان فلسطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية".

وأثار هذا المشهد سخطا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد ناشطون أن عرضه يأتي في سياق محاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام عن القضية الفلسطينية.

وأبدى ناشطون رفضهم لبث مثل هذه المشاهد التي تصوّر الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة سلام، يمكن إقامة علاقات معها.

وكانت "إم بي سي" أثارت جدلا واسعا مطلع شهر رمضان، ببثها مسلسلا يحمل اسم "أم هارون" ويتحدث عن تاريخ اليهود في الكويت.