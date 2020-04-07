الخارجية الاسرائيلية تصدر بيان انتقدت فيه مسلسل النهاية

وطنا اليوم - اصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بيانا انتقدت فيه مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، واعتبرت توقعه نهاية إسرائيل غير مقبوله.

وانتقد البيان، الذي نقلت فحواه صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية، ونقلته الحرة، أن المسلسل الذي يحمل اسم «نهاية العالم» يتحدث عن زوال دولة إسرائيل على يد دول عربية.

كانت الحلقة الأولى من مسلسل «النهاية» أظهرت أطفالا في عام 2120، يتلقون دروسا بخصوص «الحرب لتحرير القدس».

ويقول المدرس ضمن الحلقة «عندما حان الوقت للدول العربية للقضاء على عدوها اللدود، اندلعت الحرب والتي سميت حرب تحرير القدس».

ويضيف المدرس أن الحرب انتهت سريعا، وقد أدت إلى دمار إسرائيل قبل مرور 100 عام على تأسيسها.

وأبدت الخارجية الإسرائيلية غضبها الشديد من محتوى الحلقة، ووصفته بأنه «مؤسف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة بين دولتين أبرمتا اتفاقية سلام منذ 41 عاما