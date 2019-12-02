الرئيسية | اخبار فنية منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:يبدوا أن أزمات حمو بيكا ليست فقط في مصر، فبعد منعه من احياء الحفلات بقرار من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أيضا قررت نقابة الفنانين الأردنيين منعه من الغناء.

وقال حسين الخطيب نقيب الفنانيين الأردنيين في تصريحات صحفية أنه أرسل لجنة من النقابة إلى محافظة العقبة للرقابة والتفتيش على النشاط الفني هناك والعمل على فتح مكتب ارتباط للنقابة في العقبة لتفعيل دورها ومنح التصاريح للفعاليات الفنية، ومنع المخالف منها من ممارسة النشاط وتطبيق قانون نقابة الفنانيين الأردنيين وآلية ضبط وتنظيم عمل الفعاليات الفنية في المحافظة.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية أن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع اقامة حفل حمو بيكا برأس السنة بالعقبة مؤكدا أن النقابة اتخذت قرارا بمنع أي نشاط فني لبيكا بالاردن.

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