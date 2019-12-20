الرئيسية | اخبار فنية عزيزة جلال تعود للغناء بعد 30 عاما من الغياب في السعودية

وطنا اليوم-عمان:يستضيف مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، في أواخر 12 الجاري، المطربة المغربية، عزيزة جلال، في أول حفل لها، منذ توقفها عن الغناء قبل ثلاثين عاما.

ويجري مهرجان "شتاء طنطورة" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، ويقدم أنشطة فنية وتاريخية وثقافية بين 19 ديسمبر الحالي و7 مارس 2020.

وفي اليوم التالي 27 ديسمبر، سيعود الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت إلى مسرح مرايا للمرة الثانية على التوالي، لتقديم حفل مميز يهدي من خلاله مقطوعة موسيقية قام بإبداعها، ستتضمن تناغما بين كافة آلات الفرقة الموسيقية، لتصبح من أبرز الأعمال التي سيترقبها جمهوره في المحفل الثقافي.

وسيسلط أسبوع "سحر الشرق الأوسط" الضوء على بعض التجارب المتميزة والفريدة التي يحفل بها الموسم، مثل أنشطة الرحلات الاستكشافية والتخييم لتأمل تشكيلات النجوم في سماء والتعرف على وجه جديد من أوجه الجمال في هذا المكان.

ويمكن لزوار الموسم اختيار فئة الباقة المناسبة لميزانيتهم من بين الفئات الثلاث الذهبية، والبلاتينية، والماسية.

وتبلغ كلفة تذاكر الطيران ذهابا وعودة من الرياض أو جدة إلى العلا، وجولة سياحية إلى أحد المواقع التراثية أو الأثرية، وحضور الحفل الفني داخل مسرح "مرايا" خلال يوم واحد، 3155 ريالا وما فوق، للشخص الواحد.

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