 وطنا نيوز -هذا الطّفل أصبح نجماً كوميدياً اليوم.. خمّنوا من هو!
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هذا الطّفل أصبح نجماً كوميدياً اليوم.. خمّنوا من هو!
التاريخ : 30-11-2019 01:31:15 المشاهدات: 924

وطنا اليوم ـ أخبار فنيه 

شارك الفنّان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، محبيّه ومتابعيه عبر حسابه الخاص على "تويتر" صورة نادرة من طفولته ظهرت فيها ممسكاً علبة السجائر.
وسخر هنيدي من الصورة قائلاً: "لو كانوا كتبوا وقتها ع السجاير اللي في إيدي إنّها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة.. كان زمان محدش قربلها دلوقتي".
ثم أعاد نشره مرة أخرى وكتب: "بس للأسف واضح انهم كتبوا "احذر تسبب فرط من الوسامة الشديدة" عشان كدة الكوكب كله بيشربها دلوقتي".

ولاقت هذه الصورة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين حيث جاءت التعليقات تشيد بخفة دم هنيدي وأنّ ملامحه لم تتغير كثيراً منذ طفولته.
 

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