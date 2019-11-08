النيابة تكشف : عنصر خطير تسبب في وفاة هيثم أحمد زكي

وطنا اليوم-عمان:كشفت تحقيقات المصرية، عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث عثرت على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل أثناء التمرين في شقته.

ورجحت التحريات والتحقيقات، أن وراء إصابة هيثم بـ"مغص" وإعياء شديدين قبل وفاته هو تناوله تلك المكملات الغذائية، مع ضعف تناول الطعام، ما تسبب له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان لممارسته الرياضة في الصالة الرياضية.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن العثور على جثة الفنان الراحل كانت في الواحدة صباح اليوم الخميس، وتبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، كما عثر على متعلقاته الشخصية بجواره.