مايا دياب تنصر ثورة لبنان: أنا جاهزة لأنزل

وطنا اليوم-عمان:أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، استعدادها للنزول إلى الشارع، والمشاركة في مظاهرات الاحتجاج التي تشهدها بلادها، مشيرة إلى أن الوقت حان لمحاسبة الفاسدين.

وكتبت مايا دياب تغريدة عبر حسابها على تويتر أكدت فيها " أنا جاهزة للنزول إلى الشارع مين متلي؟؟ #ثوره #لبنان_ينتفض #لبنان #اجا_وقت_نحاسب".

وفي تغريدة أخرى كتبت " مبارح #لبنان_يحترق اليوم #لبنان_يتظاهر انشالله بكرا #لبنان_ينتصر".

وفي تغريدة ثالثة قالت " لن يسكت الشارع واللي عم بيصير هو حق كل مواطن لبناني أنا وحدة منن..والوزير بيعتبر إنو النزول الى الشارع يقف وراءه ناس مدسوسة؟ يا معالي الوزير إنتو المدسوسين تتِنهوا لبنان وفي وزير آخر بيعتبر إنو إطلاق شبابه النار فوق رأس المواطنين هو دفاع عن النفس #اجا_وقت_نحاسب #لبنان_ينتفض".