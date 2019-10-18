اليسا: شعب لبنان موجوع .. أقل شي ينزل عالطريق

وطنا اليوم-عمان:علقت الفنانة اللبنانية اليسا، على التظاهرات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية إحتجاجًا على زيادة الضرائب والأوضاع المعيشية والإقتصادية.

وقالت اليسا في تغريدة عبر تويتر:" الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير".

وأضافت في تغريدتها :" نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".

وواصل اللبنانيون الجمعة احتجاجهم ضد الأوضاع المعيشية صباح الجمعة، في مختلف مناطق البلاد، مطالبين برحيل حكومة سعد الحريري.

وعمت المناطق اللبنانية مظاهرات شعبية، أسماها البعض بـ"انتفاضة الواتساب"، تنديدا بسياسة الحكومة واحتجاجا على الضرائب الجديدة، لتعكس مدى عمق الأزمة الداخلية والاحتقانات المعيشية.

وترافقت المظاهرات مع محاولات لقطع الطرقات في مناطق متفرقة، لاسيما وسط بيروت، حيث حاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام السرايا الحكومية، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وحاويات النفايات تخللتها عمليات شغب وتكسير للممتلكات العامة.