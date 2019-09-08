الذكرى الثامنة لوفاة الفنان الراحل محمود صايمة

وطنا اليوم-عمان:يستذكر الأردنيون الخميس، الذكرى الثامنة لوفاة الفنان الأردني الراحل محمود صايمة.

اعمال الراحل صايمة، نالت اعجاب محبيه من الجمهور الأرني على الصعيد الخاص والوطن العربي بشكل عامن حيث كان له حضور لافت في مجال الفن والكوميدا.

غادر الحياة وهو في قمة عطائه الفني، فيما كان رصد الفنان الراحل صايمة معاناة الشعب الفلسطيني مع الحصار في آخر أعماله.

وكان الفنان الراحل صايمة يعاني من امراض في الكلى ازدادت في الفترة الاخيرة ما ادى الى وفاته بعد معاناة مع المرض.

وأثبت الممثل الراحل للعالم أن خفة الدم والموهبة لا تقتصر على زيادة أو قلة الوزن فهو يتميز بكراكتر وروح جميلة.

كما أنه يعشق كرة القدم ويرى أن العمل في الصغر كالنقش بالحجر، حيث إنه لم يخجل يوماً من العمل؛ حيث كان يعمل في صغره بائع "اسكيمو" و"قشطة بحليب" و"قشطة بالعسل".

ويعتبر الفنان الراحل صايمة من اشهر الممثلين الأردنيين في المجال الفكاهي واشتهر بأداء شخصية "حمدي" في العديد من المسلسلات والمسرحيات ومنها العلم نور، وبقي يمثل نفس الشخصية في المسلسلات اللاحقة وكان أكثر مسلسلاته الفكاهية مرتبطة مع الفنان حسين طبيشات "العم غافل" الذي شكل معه ثنائيا، وكان عضوا في فرقة "أضواء الشمال"، ومن ثم قدم العديد من المسرحيات على مسرح الهواة في مدينة إربد حتى العام 1981.

وكان يمثل القيم الاصيلة، وكان لا يرى في نفسه الا في الجانب القريب من الناس لأنه يؤدي رسالة في المجتمع.