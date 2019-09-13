ما حقيقة وفاة صاحب دور بلال الحبشي؟

وطنا اليوم-عمان:تضاربت الأنباء حول حقيقة وفاة الفنان الليبي علي أحمد سالم، الذي جسد شخصية مؤذن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ، بلال الحبشي فيلم الرسالة سنة 1976.

وذكرت لصحيفة "رأي اليوم"، أن الفنان علي أحمد سالم توفي عن عمر ناهز الـ 81 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأوضح موقع "فلسطين اليوم" أن شائعة وفاة الفنان الليبي عادت، حيث انتشرت صورة للفنان بعد تقدمه في العمر مع صورته في فيلم الرسالة مع طلبات بالدعاء له بالرحمة، وتفاعل الآلاف مع الخبر الكاذب، الذى يتكرر للشهر الرابع على التوالى، بعد أن انتشر في الأشهر الماضية الماضية.

وولد "سالم" بمدينة بنغازي، وبدأ حياته المهنية مذيعًا بالإذاعة المسموعة الليبية قبل أن يختاره العقاد لتجسيد دور بلال.

بدأت علاقته بالفن منذ أن كان طالبًا في المرحلة الابتدائية، وبدأ حياته العملية مذيعا في الإذاعة المسموعة ثم قارئا للأخبار في التلفزيون الليبي.

شارك في عدد من الأعمال المسرحية المهمة ممثلاً ومخرجاً، ومنها «ثورة الزنج» وهي مسرحية شعرية للشاعر معين بسيسو بمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات، وله أيضاً بصمته المميزة عبر أثير المسموعة من خلال كثير من البرامج أهمها «نحت القوافي» و«حكاية بيت» و«الفاروق عمر بن الخطاب» من إخراجه وتقديمه.

له بصمته في التلفزيون من خلال عدة أعمال ومسلسلات منها: «محكمة الشعراء» مسلسل تلفزيوني كوميدي، و«رحلة إلى» وثائقي ينتقل بين البلدان من إعداده وتقديمه، و«معكم في اللغة والأدب» تقديمه وإخراجه، و«رياض عربية».