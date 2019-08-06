فنانة نادمة على زواجها من شخصية أردنية نافذة

وطنا اليوم-عمان:تحدثت الممثلة السورية صفاء سلطان عن فترة زواجها من شخصية أردنية نافذة، رافضةً الكشف عن إسمها، وأعربت عن ندمها من هذا الزواج.

وقالت سلطان أنها ظلمت نفسها حينما وافقت على الزواج السري من شخصية أردنية نافذة، وأكّدت سلطان أن زواجها كان نتيجة علاقة حب جمعتهما واستمر 5 سنوات، إلا أنها صُدمت في النهاية من هذا الزواج الذي خرجت منه خالية الوفاض.