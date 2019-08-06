 وطنا نيوز -فنانة نادمة على زواجها من شخصية أردنية نافذة
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فنانة نادمة على زواجها من شخصية أردنية نافذة
التاريخ : 30-08-2019 07:57:38 المشاهدات: 7273

وطنا اليوم-عمان:تحدثت الممثلة السورية صفاء سلطان عن فترة زواجها من شخصية أردنية نافذة، رافضةً الكشف عن إسمها، وأعربت عن ندمها من هذا الزواج.
وقالت سلطان أنها ظلمت نفسها حينما وافقت على الزواج السري من شخصية أردنية نافذة، وأكّدت سلطان أن زواجها كان نتيجة علاقة حب جمعتهما واستمر 5 سنوات، إلا أنها صُدمت في النهاية من هذا الزواج الذي خرجت منه خالية الوفاض.
وخلال حلولها ضيفة على زميلها الممثل السوري باسم ياخور في برنامجه "أكلناها"، طلب منها التقدُّم بالزواج من شخصية غنية جدًا، فاختارت الأمير السعودي الوليد بن طلال، إلا انها أوضحت أن إجابتها من باب الفكاهة وللتخلص من الطبق الذي أمامها.

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