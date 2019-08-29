أول تصريحات إلهام شاهين بعد أدائها الحج: وهبت حياتي للفن!

وطنا اليوم-عمان:قالت الفنانة المصرية، إلهام شاهين في أول تصريحات لها بعد أدائها فريضة الحج، إن فكرة الاعتزال لم تراودها طوال مشوارها الفني، موضحة "لقد وهبت حياتي للفن، فلا يمكن أن أعتزل لأنني لا أجد متعتي الوحيدة سوى به".

وبعد توقف أكثر من مشروع فني ما بين مسلسل وفيلم، كان من المفترض أن تقوم الفنانة إلهام شاهين ببطولته، وابتعادها عن الشاشات من عدة أعوام، خرجت أخبار كثيرة تشيع أن إلهام قررت اعتزال الفن، بسبب أن المناخ أصبح غير مناسب للاستمرار فيه.

وبحسب موقع "لها" الفني، كانت إلهام أعلنت أنها تعاقدت بشكل رسمي للمشاركة في بطولة فيلم "أهل العيب" وكان من المقرر أن يشاركها البطولة منة شلبي، إلا أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، ورغم ذلك فهي تشعر بالحماس الشديد لتصوير هذا العمل.

يذكر أن فيلم "أهل العيب" شهد اعتذار يسرا ومن قبلها غادة عبد الرازق.

يذكر أن آخر عمل سينمائي قامت إلهام ببطولته فيلم "يوم للستات"، وتعاون معها نخبة كبيرة من النجوم منهم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وناهد السباعي، كما كان آخر عمل درامي خاضته الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" منذ ثلاث سنوات.