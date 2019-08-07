شاهدوا : الأردنية إيمان بيشة تبهر أميركا

وطنا اليوم-عمان:ما زالت مغنية الأوبرا الأردنية إيمان بيشه، تبهر العالم بصوتها الشجي، فرغم صغر سنها 11 عامًا، إلا أن صوتها كان بمثابة جواز السّفر الذي أدخلها إلى العديد من البرامج العربية والأجنبية.

"شعور لا يمكن وصفه، ستلازمني هذه الذكرى طوال حياتي"، هي الكلمات التي اختصرت فيها الفتاة الموهوبة وبطلة "Arab's Got Talent" إيمان بيشة بموسمه الخامس عام 2017 مشاعرها، بعدما فازت بالباز الذهبي للمرة الثانية، وهذه المرة في برنامج "America's Got Talent"، وتأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج العالمي.

وحصلت بيشة على الباز الذهبي، بعد أن قدمت مقطوعة "كاروسو" ل لوسيو دالا، وهي مقطوعة من الأوبرا الصعبة التي اعترفت ايمان بأنها "أصعب أغنية قامت بتقديمها على الإطلاق"، وتأهلت للربع النهائي.

ضيف الحلقة كان مقدّم البرامج الكوميدية الشهير جاي لينو الذي انبهر بأداء بيشة، فتوجّه إليها قائلاً: "أن أشهد على طفولة حقيقية وصادقة أمامي شيء مميّز بالنسبة لي، وإذا سُئلت عن اللحظة التي أتذكرها في حياتي سأقول: عندما ضغطت على الباز الذهبي".

وولدت النجمة الأميركية ذات الأصول العربية في العاصمة الأردنية عمان عام 2008، وهي شقيقة لأخوين، وانتقلت للعيش في الإمارات عام 2011، و فيما بعد إلى الولايات المتحدة.







