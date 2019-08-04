منظمون: سوء تفاهم بسيط بعد حفل المغني راسيل

وطنا اليوم-عمان:وثّقت مقاطع فيديو، مشاجرة طاحنة، اندلعت خلال حفل مغني الراب الأميركي راسيل، في المدرج الروماني، الخميس الماضي.

ووفق ما نقله نشطاء حضروا الحفل، فإن المشاجرة اندلعت بين طاقم المغني الأميركي وأفراد الحماية المتواجدين في المدرج.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو سُجلت يوم الحفل، حضورا جماهيرا كبيرا.

الى ذلك أكد منظمو حفل مغني الراب الأميركي، راسيل، أن مقطع الفيديو، الذي وثّق مشاجرة على مسرح المدرج الروماني، كان بعد انتهاء الحفل.

وأوضح المنظمون، أن المشاجرة كانت محدودة جدا، وسببها سوء تفاهم، ولم يُشارك بها أحد من الجمهور.

وأضافوا، أن نحو 5 آلاف شخص حضروا إلى الحفل، الذي تميز بدقة التنظيم، فيما وقعت الحادثة بحضور 150 شخصا فقط، وتمت السيطرة عليها فورا.

ودعا المنظمون، لتسليط الضوء على إيجابيات الحفل بتسويق الأردن خارجيا ودعم مثل هذه المناسبات، بدلا من تصيد بعض الهفوات التي قد تحدث في أي دولة بالعالم.