 وطنا نيوز -الاحتلال ينعى فاروق الفيشاوي ويستذكر عادل إمام
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الاحتلال ينعى فاروق الفيشاوي ويستذكر عادل إمام
التاريخ : 26-07-2019 03:25:28 المشاهدات: 1483

وطنا اليوم-عمان:نعى أوفير جندلمان، المتحدث باسم مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الفنان المصري فاروق الفيشاوي، وقال إنه كان سببًا في تعلم اللغة المصرية في الكيان المحتل.

ونشر جندلمان صورة الفنان الراحل عبر صفحته على فيسبوك وعلق عليها "وداعا #فاروق_الفيشاوي. كنت نجما أيضا في إسرائيل حيث بث التلفزيون العبري أفلامك إلى جانب أفلام الفنانين المصريين العمالقة الآخرين وعلى رأسهم #عادل_إمام و #حسين_فهمي و #محمود_ياسين و #أحمد_زكي ورفاقهم. هكذا تعلمنا اللهجة والثقافة المصرية".

وختم منشوره باللهجة المصرية قائلًا "هتفضل في قلوب معجبيك بإسرائيل للأبد".


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