زين عوض تحيي المسرح الشمالي في مهرجان جرش وتبعث فيه الحياة

وطنا اليوم-عمان:باحترافية وحضور واثق قدمت وجه الاردن المشرق ليلة طربية استثنائية على المسرح الشمالي في الحفل الذي احيته يوم الجمعة 19.7.2019 و بحضور جماهيري ضخم تجاوز كل التوقعات وكان اللافت التفاعل مع الفنانة بحب و قوة على أنغام اغانيها الخاصة مثل يا ترى تهواني و الله يا هالوطن ، و اغاني من الزمن الجميل لذكرى و وردة الجزائرية و فيروز و داليدا .

وظهرت بفستان مميز لافت من تصميم المصممة منال عجاج والذي تم تصميمه خصيصا لجرش . وكما أكدت في المؤتمر الصحفي اننا كفنانين ليس بصدد العتب او الشكوى سوى ان علينا العمل جاهدين لانجاح الحفل والاستعداد له بكل السبل فظهرت بفرقتها الرائعه بعد تجهيزات مكثفة .

وتم تكريمها من قبل رئيس بلدية جرش بدرع تقديرا لمشاركتها . ومن الجدير بالذكر انها تستعد قريبا لاصدار عمل جديد باللهجة الخليجية وتعاون مصري اماراتي اردني يمني في العمل .







