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حقيقة تصوير جزء ثانٍ من مسلسل جن في عمّان
وطنا اليوم-عمان: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن شائعة تفيد بتصوير الجزء الثاني من مسلسل جن المثير للجدل في العاصمة عمّان .
ونفى مصدر ، الجمعة ، ما اشيع عن اغلاق شارع خرفان في منطقة جبل عمّان من اجل تصوير جزء ثاني من مسلسل جن مؤكدا انه تمت اعادة فتح الشارع بعد اغلاقه لساعات من اجل تصوير فيلم "ميترا".
واستهجن المصدر ما تم تداوله عن ان التصوير هو للجزء الثاني من مسلسل جن .
وكان مسلسل جن الذي انتجته شركة نتفليكس العالمية قد اثار موجة من الغضب في الشارع الاردني بسبب ما احتواه من مشاهد جريئة .
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