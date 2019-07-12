 وطنا نيوز -توم كروز يفاجئ جمهوره بعد 34 سنة
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توم كروز يفاجئ جمهوره بعد 34 سنة
التاريخ : 19-07-2019 03:12:47 المشاهدات: 1072

وطنا اليوم-عمان:فاجأ الممثل العالمي توم كروز معجبيه صباح اليوم بظهوره في الإعلان الدعائي للجزء الثاني من فيلمه الشهير توب غن Top Gun، والذي سيصدر بعد 34 عامًا من النسخة الأصلية، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقوبل الإعلان بترحاب شديد، حيث يعتبر الفيلم الأصلى الذي أنتج في عام 1986، هو السبب في وصول كروز إلى النجومية العالمية، وقال كروز البالغ من العمر 57 عامًا: “لقد سئلت دائمًا متى ستقوم بعمل آخر؟”، وأضاف: “حسنًا، لقد كنتم صبورين جدًا معي، شعرت أنه من مسؤوليتي أن أقدم لكم هذا”.

ويشهد فيلم “توب غن: مافريك”، المقرر عرضه في يونيو 2020، عودة كروز لتجسيد شخصية الطيار المحارب المتهور بيت ميتشل، حتى أنه يمكن مشاهدة توم كروز وهو يرتدي السترة الجلدية الشهيرة التي اشتهرت بشدة في الجزء الأول.

ويشارك نجم “المهمة المستحيلة” و”الساموراي الأخير” كوكبة من النجوم الهوليوديين مثل جون هام وإيد هاريس وفال كيلمر الذي كان معه في الجزء الأول.


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