أحلام ترد على أنباء انفصالها عن زوجها

وطنا اليوم-عمان: ردّت الفنانة الإماراتية أحلام، على الوسم الذي انتشر بسرعة البرق خلال الساعات الماضية ويحمل اسم ”انفصال أحلام عن زوجها“، وذلك ببثها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ ظهرت فيه مع زوجها مبارك الهاجري.

وظهر في مقطع الفيديو الملحن السعودي ناصر الصالح، إذ كان يقوم بتدريب نجل أحلام ”فاهد“، على العزف على آلة العود وفي الخلفية سُمعت إحدى أغاني ناصر الصالح القديمة.

ولوحظ أثناء المقطع تشجيع أحلام وزوجها مبارك الهاجري، لابنهما ”فاهد“، إذ يبدو أن هناك محاولة منهما لإدخال ابنهما إلى معترك الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن أحلام، تستعد لإحياء حفل افتتاح مهرجان سودة عسير بالمملكة العربية السعودية، يوم الـ 13 من آب/أغسطس المقبل، وذلك على مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.