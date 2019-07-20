(Netflix) تؤجل تصوير مسلسل مدرسة الروابي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر أنه تقرر تأجيل تصوير مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" والذي من المقرر أن يكون من أحدث مسلسلات Netflix بمنطقة الشرق الأوسط، وثاني عمل لها في الأردن بعد مسلسل جن الذي اثار الجدل .

وتحدثت مصادر عن أن المدرسة التي كان من المقرر إنتاج المسلسل فيها، رفضت تصوير حلقات المسلسل، بالإضافة إلى أن بعض أولياء أمور الطالبات اللواتي كان المفترض أن يظهرن فيه رفضوا مشاركتهم في التمثيل أو الظهور خلاله.

ويعد مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" دراما شبابية أردنية من داخل أروقة مدرسة للبنات في عمّان، سيكون حال إتمامه أول عمل نسائي بالكامل.

ويستعرض المسلسل، حسب ما نشرته وسائل إعلام سابقًا، تفاصيل مثيرة حينما تحاول إحدى الفتيات الإنتقام من زميلاتها بعد تعرضها للتنّمر، لتنقلب الآية وتصبح في وضع المتهم. وتكتشف أن الجميع يتقلب بين وجهين، فلكل منهم وجه صالح وآخر طالح وهي أولهن.

ويوم إعلان Netflix عن المسلسل، قالت سيمران سيثي، مديرة الأعمال للشركة " نحن متشوقون لمشاركة هذه القصة التي تقدم منظوراً جديداً للمحتوى العربي لجميع متابعينا في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم".

ويصور مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حال إتمامه وفق السيناريو المرسوم له، مزيجاً من القصص والصراعات التي تخوضها الفتاة العربية بين الواقع والعالم الافتراضي وفي إطار مختلف لم يطرح على الشاشة من قبل، وبخاصة في هذه الفئة العمرية.