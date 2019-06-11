صحيفة تتهم السلطات السعودية بالانتصار لمسلسل جن

وطنا اليوم-عمان:تجاهلت وزارة الاعلام السعودية، مطالب مواطنيها بوقف حملة الدعايات الخاصة من الشوارع والأسواق بالمسلس الأردني "جن"، الذي اثار حملة واسعة من الانتقادات في الأردن، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.

وقبل انتهاء الحملة الدعائية، سعى عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار خطورة محتوى المسلسل؛ أملًا في إقناع الجهات المسؤولة في السعودية بإزالة اللوحات الدعائية، مقدمين أجزاءً حوارية بين أبطال هذا العمل، ومشاهد أخرى غير لائقة لتعزيز مطلبهم، غير أنَّهم لم يجدوا استجابة.

واستحضر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الإجراءات الرادعة التي اتخذها قرارالمدعي العام في الأردن بوقف بثّ هذا العمل؛ بسبب ما يتضمنه من مقاطع إباحية، مشيرين إلى أنَّ بقاء اللوحات الدعائية في الشوارع والأسواق السعودية، يمثِّل استهانة بمشاعر المواطنين، وإصرارًا على الترويج لمثل هذا العمل.

وتبرَّأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية من إعلانات المسلسل، مشيرةً إلى أنَّ هذا الأمر محكوم بنظام المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام.

مسلسل الجن خيالي يحكي قصة طلاب يخوضون مغامرة مع الجن في مدينة البترا السياحية.