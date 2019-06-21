بطلة مسلسل جنّ ترد على منتقديه بحساب مزور

وطنا االيوم-عمان:إنتشرت تصريحات منسوبة للفنانة الأردنية الشابة سلمى ملحس بطلة مسلسل "جن" من خلال صفحة على فيسبوك تحمل إسمها، تدافع عن المسلسل، وترد على الإنتقادات التي طالته.

وفي إتصال موقع "إيلاف" مع قسم العلاقات العامة في شركة نتفليكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبين أن هذا الحساب مزور.

وننشر نص التعليق الذي وردنا من المتحدث الرسمي لشركة NETFLIX وجاء فيه: "نؤكد لكم بأن سلمى ملحس، التي لعبت دور ميرا في مسلسل "جنّ" الجديد على Netflix، لديها حساب رسمي واحد فقط على إنستغرام، وهو حساب أصلي يحمل شارة التحقق من قبل الموقع. ويمثل هذا الحساب قناة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تتواصل من خلالها مع المتابعين."

يذكر أنه جرى تصوير مشاهد مسلسل "جنّ" في مدينة عمّان العصرية والبتراء القديمة، ويحكي المسلسل قصة مجموعة من المراهقين العرب وكيف تخضع صداقتهم وأحاسيسهم الرومانسية للاختبار عندما يستدعون قوى الجنّ الخارقة إلى عالمهم دون قصد، وعندما يصبح "الجنّ" أقوى وتزداد ضبابية المشهد بين الخير والشرّ، لا يعرف طلاب الثانوية بمن يثقون. فهل يتمكنون من إيجاد الإجابات المطلوبة لإنقاذ أصدقائهم؟.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين وهم سلمى ملحس، وحمزة عقاب، وسلطان الخيل، وعائشة شحالتوغ، كما يشارك فيه كل من بان حلاوة وياسر الهادي وزيد الزعبي وكرم طباع ومحمد نزار وعبد الرزاق جركس ومحمد هندية وهنا شمعون.

ويعد مسلسل "جنّ" الأول من عدة أعمال عربية أصلية من منطقة الشرق الأوسط المقرر إطلاقها على منصة Netflix مع انضمام "مدرسة الروابي للبنات" و"ما وراء الطبيعة" إلى قائمة الأعمال العربية التي ستعرض على Netflix في المستقبل القريب، مما يُعزز من استثمارات الشركة في المنطقة.