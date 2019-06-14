مسلسل جديد لنتفليكس داخل مدرسة إناث في عمان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت شبكة نتفليكس مؤخرا، عن ثاني مسلسل عربي أصلي، سيتم تصويره في مدرسة للإناث بالعاصمة عمّان، وذلك بعد المسلسل الأول "جِن".

ويحمل المسلسل الجديد، اسم "مدرسة الروابي للبنات"، وهي دراما شبابية من داخل أروقة مدرسة للبنات في عمّان، وتعد عملا نسائيا عربيا متكاملا من تأليف وإخراج المخرجة الأردنية الشابة تيما الشوملي بالتعاون مع الكاتبة شيرين كمال.

ويستعرض المسلسل تفاصيل مثيرة حينما تحاول إحدى الفتيات الانتقام من زميلاتها بعد تعرضها للتنّمر، لتنقلب الآية وتصبح في وضع المتهم. وتكتشف أن الجميع يتقلب بين وجهين، فلكل منهم وجه صالح وآخر طالح وهي أولهم.

وفي تصريحات صحفية، علقت تيما الشوملي، مخرجة ومؤلفة المسلسل قائلة: "مدرسة الروابي للبنات من أقرب المسلسلات إلى قلبي، لأنه يصور مزيج من القصص والصراعات التي تخوضها الفتاة العربية بين الواقع والعالم الافتراضي وفي إطار مختلف لم يطرح على الشاشة من قبل، وبخاصة في هذه الفئة العمرية".